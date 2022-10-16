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Шоу-бизнес
Патриотку Украины Брежневу обнаружили на съемках популярного шоу в Москве: Потеряла ориентир

Патриотку Украины Брежневу обнаружили на съемках популярного шоу в Москве: Потеряла ориентир

После начала февральских событий Вера Брежнева оборвала все связи с Россией. Или не все?
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Недавно стартовали съемки нового сезона шоу "Маска". На этот раз артисты в костюмах не поют, а танцуют. Судя по всему, многим это дается намного тяжелее, хотя, по словам продюсера проекта Юлии Сумачевой, они сделаны так, чтобы участникам было проще двигаться.

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Однако это не спасает от неприятных ситуаций. Например, после очередного выступления артисту в костюме Змеи пришлось уползать за сцену, чтобы продышаться. Случаются и другие курьезные случаи. "Божья коровка вообще в какой-то момент потеряла ориентир и себя в пространстве и стала танцевать в другую сторону", – говорит продюсер.

В жюри шоу "Маска.Танцы" вошли Тимур Родригез, Клава Кока, Сергей Светлаков, Мария Горбань и Егор Дружинин. Говорят, что работать интересно, а особенно весело предполагать, кто же скрывается в костюмах. Дружинин думала, что в Пугале – Дима Масленников, в Попкорне спрятался Шура, а в Сатурне засел Сергей Соседов.

Клава Кока пошла еще дальше в своих предположениях. Она считает, что под маской Щетки скрывается... Вера Брежнева. Да, пожалуй, было бы очень интересно, если бы патриотку Украины обнаружили на съемках популярного шоу в Москве. Правда, у Клавы Коки есть и другие мысли насчет артиста под маской Щетки: подозревает Глюкозу и Мари Краймберри.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 октября 2022, 15:25 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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