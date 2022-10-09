"Теперь можно нагадить": навалившую под нос соседям Пугачеву дразнят фекальной королевой

На днях Алла Пугачева чрезвычайно грубо высказалась про бывших соотечественников. Назвала тех, кто ее критикует "рабами" и "холопами", выразив мысль о том, что ей плевать на мнение критиков.
Оказывается, плевать на окружающих Примадонне стало гораздо раньше. Продажа замка Аллы Пугачевой всколыхнула давнюю проблему: выяснилось, что с самой постройки особняка его сточные воды загрязняли единственный водоем поселения.
Соседи по деревне, которые уже много лет вынуждены страдать из-за антисанитарии, даже не надеются, что высшие инстанции смогут им помочь. Успели потерять всяческую надежду приструнить Пугачеву.
Самое страшное – страдает экология, животные и дети. У одного из местных фермеров, как стало известно из репортажа Пятого канала, погибло стадо коров: на водопой они ходили именно на упоминаемое озеро. Дети, проживающие в деревне, болеют, по словам одного из жителей, менингитом. А эта болезнь, напомним, приводит к поражению мозга и даже смерти.
Продюсер Павел Рудченко объясняет такую халатность короной, выросшей у Примадонны. "Всегда ставила себя выше других и никогда не считалась с мнением окружающих", – утверждает представитель шоу-бизнеса в интервью для издания PopCornNews. Именно по этому ей было наплевать на страдания соседей, которым она навалила под нос свои нечистоты.
Узнав о таком, комментаторы личного блога не смогли скрыть своего отвращения. "Нафталиновая звездень", "Ободранная кошка", "Фекальная королева", – не поскупились на оскорбления бывшие соотечественники.
"Вот такие они птички певчие, корм закончился, теперь можно в кормушку нагадить", – элегантно подразнил Пугачеву один из посетителей ее странички.