Стащила данные и укатила: подлая Пугачева лишила детей Родины

Алла Пугачева, судя по всему, не собирается возвращаться в Россию. Увезла она с собой в это раз все школьные документы детей.



На днях стало известно о том, что Алла Борисовна вновь покинула пределы России. На этот раз, как считают некоторые, навсегда.

По слухам, Примадонна возвращалась лишь за тем, чтобы продать, наконец свой замок, расположенный в деревне Грязи. Найти для него покупателя, судя по всему, было сложно: за загородный особняк певица с мужем просили ни много ни мало 1 миллиард рублей.

Заодно, Алла Пугачева заглянула и в школу, в которой учились ее младшие дети. Заранее запросила личные дела, табели успеваемости, медицинские карты и все грамоты, полученные двойняшками Лизой и Гарри. Напрашивается вопрос: для чего Алла Пугачева стащила из России данные и укатила в Израиль с папкой документов? Кажется, ребят отдадут учиться в одну из школ Тель-Авива, где и поселится теперь вся семья.

По мнению пользователей интернета, артистка лишила детей Родины. Как чуть ранее писали Дни.ру, депутат Роман Худяков предлагает лишить Аллу Пугачеву и ее мужа не только гражданства России, но и права въезда на территорию страны. Это станет достойным наказанием для тех артистов, кто раскритиковал власть в стране, а затем подло сбежал за ее пределы, считает депутат.

Так что, если Роман Худяков добъется своего, то Алле Пугачевой, как и ее мужу будет запрещено пересекать границу Российской Федерации. Вполне вероятно, что запрет этот распространится и на детей пары. Как все сложится – покажет время.

