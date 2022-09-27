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Шоу-бизнес
Прощай, дитя порока: Пугачева, Орбакайте и Успенская рыдают над мертвым телом Моисеева

Прощай, дитя порока: Пугачева, Орбакайте и Успенская рыдают над мертвым телом Моисеева

"Дитя порока" – так называлась одна из первых сольных программ Бориса Моисеева. И эта фраза стала на долгие годы вторым именем певца, как "примадонна" у Пугачевой и "императрица" у Орбакайте. Сегодня звезды прощаются с убитым третьим инфарктом Борисом.
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"Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай", – плачет Алла Пугачева. "Улетел от нас самый светлый, жизнелюбивый, талантливый и смелый Боренька, Борюсик, – смахивает слезу Кристина Орбакайте. – Ты в моем наших сердцах навсегда". Стоит заметить, что незадолго до ухода певца в СМИ попала информация, что он якобы составил завещание, согласно которому именно Кристина Орбакайте является его прямой наследницей.

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"Светлый, талантливый... Так рано..." – соболезнует звездный модельер Игорь Гуляев. "Один из самых ярких, экстравагантных, смелых артистов, – скорбит актриса и певица Алена Кравец. – Я всегда восхищалась тем, как он превращает свое имя в миф, легенду. И часто училась у него. Он не был великим вокалистом, но являлся великим шоуменом".

"Боря – это пример настоящего Человека с большой буквы, который оставался им всегда и при любой ситуации, несмотря на всю грязь шоу-бизнеса. Ушел из жизни мой очередной друг", – рыдает Любовь Успенская.

"Человек-легенда, человек-улыбка, человек-танец" – так характеризует певца Стас Костюшкин. "Уходя от меня друзья", – горюет Лайма Вайкуле. "Боря, прощай! Как жаль – ушел замечательный друг, с которым было легко дружить", – убивается Марина Юдашкина.

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Фото: Дни.ру
Автор: 27 сентября 2022, 23:11

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