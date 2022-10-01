Беглую предательницу Пугачеву решено лишить гражданства: Гнать в шею

Алла Пугачева, по сведениям очевидцев, покинула Россию без обратного билета.





Последние несколько месяцев выдались невероятно насыщенными для семьи Аллы Пугачевой. В то время, как ее муж объезжал с концертной программой город за городом, страну за страной, Алла успела пожить в Израиле, затем в Латвии, после чего – вернулась в Россию. Однако ненадолго: 29 сентября Пугачева с двойняшками вновь вылетела из страны. По сведениям очевидцев – без обратного билета.

Депутат Роман Худяков, который в последнее время часто комментирует звезд российского шоу-бизнеса, не смог удержаться от крепкого заявления. Беглая предательница России, по его словам, раскритиковала власть и ушла по-английски, не взяв обратного билета. Тем самым певица ставит крест и на своей карьере, и на проживании в России. За это Алла Пугачева с мужем должны, считает депутат, потерять право въезда в страну. Более того, по его мнению, правительством должно быть решено лишить гражданства всех знаменитостей, поступающих подобным образом.



"Лишить их гражданства! А если попробуют вернуться, гнать в шею!", – яростно отстаивает свою точку зрения Худяков. Красивая жизнь и карьера Пугачевой быстро закончится за рубежом, уверен депутат, поскольку там звезда вместе с мужем будет никому не нужна. А своих преданных поклонников, сделавших их известными, Пугачева предала, добавляет Худяков, когда так поспешно сбежала за границу в трудный для страны период.