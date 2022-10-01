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Шоу-бизнес
Еле передвигающий ноги онкобольной Юдашкин свинтил из России: Успел

Еле передвигающий ноги онкобольной Юдашкин свинтил из России: Успел

Валентин Юдашкин уехал из России, чтобы воссоединиться с семьей.
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Валентин Юдашкин – модельер с именем, известным по всему миру. Его рукам принадлежат множество творений, которые вошли в историю.

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Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

 Галина Валентиновна Юдашкина

Галина Валентиновна Юдашкина фотограф, модельер

Для того, чтобы сделать одежду от его бренда доступнее, его дочь Галина Юдашкина в 2019 году переехала в Гонконг. Там она возглавила филиал семейной компании, где стала работать над покорением азиатского рынка.

Вместе с Галиной переехал ее муж Петр Максаков и двое их маленьких детей. Недавно в их семье случилось радостное событие: прошедшим летом Галина родила третью дочь. Онкобольной Валентин Юдашкин не смог пропустить такой повод воссоединиться с семьей. Свинтил со скоростью ветра из России в Китай, чтобы подержать на руках малышку, которую назвали Агата-Ариелла.

"Успел посмотреть. Девочка чудная", – рассказал счастливый дедушка.

Отметим, что путешествие потребовало у Валентина Абрамовича множество сил. С 2016 года он борется с раком, поразившим вначале почки, а затем метастазами распространившимся по всему телу. Химиотерапия так ослабляет организм, что Юдашкину сложно ходить. В сети даже появилось видео, на котором супруга модельера Марина Юдашкина двумя руками поддерживает еле передвигающего ноги мужа.

Валентин Юдашкин, к слову, оптимизма не теряет: рядом любящая жена, а он продолжает заниматься любимой работой. Так держать!


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Валентин Юдашкин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
1 октября 2022, 15:19 Источник: Пятый канал
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