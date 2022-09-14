“Он уже другой”: фото онкобольного Юдашкина слили в сеть

Марина Юдашкина, супруга модельера Валентина Юдашкина поделилась с подписчиками редким фото с любимым.

Подписчики бизнес-леди Марины Юдашкиной тщательно следят за жизнью пары, особенно за состоянием здоровья Валентина после объявления врачебного диагноза. Напомним, что больше пяти лет назад известному кутюрье и модельеру Валентину Юдашкину поставили страшный диагноз — рак пищевода. За эти годы борьбы художник потерял в весе, но, кажется, не потерял веру. Валентин Юдашкин не скрывает, что диагноз перевернул его жизнь и заставил пересмотреть многие вещи.

Вот и под последней фотографией в микроблоге Марины подписчики разделились на два лагеря: кто-то порадовался внешнему виду главы семьи, а кто-то посчитал, что фотография уже не новая, а пара скрывает состояние Валентина Юдашкина.

"К сожалению, он уже другой, здоровья ему", — пишут подписчики.

Жена Юдашкина старается не сливать в сеть слишком личные фотографии, оставляя процесс лечения онкобольного супруга за кадром. Зато Марина часто делилась фотографиями с подросшими внуками во время каникул. Они родились от дочери пары — Гали Юдашкиной. Так, звездная бабушка недавно рассказала, что ее внуки уже пошли в школу, а сама она и Валентин Юдашкин стали бабушкой и дедушкой в третий раз.