"Вот-вот упадет": народ бросило в дрожь от кошмарного вида онкобольного Юдашкина

58-летний Валентин Юдашкин уже долгое время борется с онкологией. Злосчастная болезнь серьезно подкосила знаменитого кутюрье. Каждый раз, когда модельер появляется на публике, различные эксперты начинают высказываться о его состоянии, а поклонники – просто молиться за здоровье знаменитости, от внешнего вида которой их бросает в дрожь.
Недавно Юдашкин вышел в свет, появившись на Московской неделе моды. Кутюрье пришел вместе со своей супругой Мариной. Жена крепко держала за руку Валентина. "Создается впечатление, что вот-вот он потеряет равновесие и упадет", – пишет автор издания "PRO звезд". Фанаты полагают, что модельер много времени проводит дома.
Народ обратил внимание и на то, что Юдашкин сильно похудел. Он будто в разы уменьшился в размерах и стал походить на ребенка. Низкий рост Валентина особенно подчеркивается тогда, когда он находится рядом со своей высокой супругой.
Впрочем, несмотря на онкологию и нелучший вид, Валентин Юдашкин продолжает наслаждаться жизнью: заниматься любимым делом и проводить время с дорогими сердцу людьми. Остается лишь пожелать знаменитому кутюрье выздоровления и еще долгих лет жизни.