Галина Юдашкина – дочь известного модельера и дизайнера Валентина Юдашкина и Марины Юдашкиной, которая заведует огромным семейным бизнесом.
Галина – типичный представитель «золотой молодежи». Она появилась на свет в столице в самом конце 1990 года. Детство девочки прошло в роскошной и одновременно творческой обстановке. В их доме постоянными гостями были люди, чьи имена и лица известны всей стране.
Вскоре после возвращения из США биография Галины Юдашкиной обогатилась новой страницей: молодой дизайнер презентовала собственную коллекцию. Это была молодёжная джинсовая одежда, состоящая из курток, летних маек и микрошортов.
Успешный дебют Галина Юдашкина продолжила не менее успешной фотовыставкой. Усовершенствовать своё мастерство она смогла, пока училась на дизайнерских курсах в Нью-Йорке. Практику девушка получила в знаменитом модном журнале Vogue.
Жанр, в котором работает Галина – фэшн-фотография. Знание модных тенденций, индустрии красоты и тонкое понимание мира моды дочь унаследовала от своего легендарного отца. Тем не менее, у девушки есть и собственное понимание модных тенденций и отличный вкус.
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