Галина Валентиновна Юдашкина фотограф, модельер

Галина Юдашкина – дочь известного модельера и дизайнера Валентина Юдашкина и Марины Юдашкиной, которая заведует огромным семейным бизнесом.

Галина – типичный представитель "золотой молодежи". Она появилась на свет в столице в самом конце 1990 года. Детство девочки прошло в роскошной и одновременно творческой обстановке. В их доме постоянными гостями были люди, чьи имена и лица известны всей стране.

Вскоре после возвращения из США биография Галины Юдашкиной обогатилась новой страницей: молодой дизайнер презентовала собственную коллекцию. Это была молодёжная джинсовая одежда, состоящая из курток, летних маек и микрошортов.

Успешный дебют Галина Юдашкина продолжила не менее успешной фотовыставкой. Усовершенствовать своё мастерство она смогла, пока училась на дизайнерских курсах в Нью-Йорке. Практику девушка получила в знаменитом модном журнале Vogue.

Жанр, в котором работает Галина – фэшн-фотография. Знание модных тенденций, индустрии красоты и тонкое понимание мира моды дочь унаследовала от своего легендарного отца. Тем не менее, у девушки есть и собственное понимание модных тенденций и отличный вкус.