Превратился в сухонького старичка: истерзанного раком Юдашкина водит за руку красавица-жена

Московская неделя моды завершилась грандиозным показом коллекции Haute couture Валентина Юдашкина. Правда, многочисленных гостей, среди которых были Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Таисия Повалий и Валерия, интересовали не столько отделанные камнями, пайетками и золотым шитьем роскошные платья, сколько внешний вид прославленного 58-летнего модельера. Кажется, он совсем плох, но крепится, улыбается, и пытается бодриться. прочитано 696 раз Страшный диагноз "рак" Юдашкин узнал в 2016 году. Модельер признавался, что был раздавлен новостью, потрясен и подавлен – он даже хотел отказаться от лечения. К счастью, родные настояли на всех необходимых процедурах. Но все равно появились метастазы в голове... ПО ТЕМЕ Со стаканом и в спортивках: Пугачеву в странном виде опознали только по парику Больной раком Юдашкин почти не говорит Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер Мировоззрение художника сильно изменилось после постановки диагноза. Юдашкин познал цену времени и расставил приоритеты. Прием лекарств в определенное время стал для него главной задачей, ведь препараты помогают ему держаться на плаву. "Я живу какими-то отрезками очень короткими, насколько по здоровью, по состоянию я могу распланировать", — признавался в интервью Валентин Юдашкин. Он признавался, что занимался новыми коллекциями через силу и это ненадолго, но все-таки отвлекало от плохих мыслей. Сейчас врачам удалось добиться ремиссии. Но модельера не узнать. Он всегда был небольшого роста – всего 156 сантиметров. А сейчас, кажется, усох и вообще превратился в старичка. Рядом с ним целая команда помощников – ему промокают рот салфеткой, подают воду. Да и красавица-жена Марина, с которой кутюрье уже более 30 лет, всю себя посвятила больному Валентину. Она трогательно водит его за руку и делает все, чтобы каждый прожитый день Юдашкина была наполнен радостью и смыслом ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

ФОТОРЕПОРТАЖ Валентин Юдашкин выходит за привычные рамки на Неделе Моды в Москве