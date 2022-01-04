"Перенюханный ухолиз": директор Бородиной врезал обвинившему ее в изменах Омарову

Курбана Омарова унизили после его слов о неверности бывшей жены.

Для Ксении Бородиной 2022 год начался со скандала. Ее бывший муж Курбан Омаров заявил, что телеведущая, находясь с ним в браке, якобы не была верна. Также бизнесмен сообщил, что у него есть доказательства измен экс-супруги. По словам мужчины, ведущая "Дома-2" закрутила интрижку с его другом.

Эти обвинения не остались незамеченными. На слова Омарова отреагировал директор Ксении Лев, сделав публикацию в "Инстаграм". Он отметил, что год начинается весело, а также назвал Курбана "перенюханным ухолизом", который размышляет о верности и порядочности. Коллега Бородиной предложил ее бывшему мужу "нюхнуть еще", чтобы того "отпустило".

Напомним, в 2015 году Бородина и Омаров вступили в брак. В декабре того же года на свет появилась их дочь Теона. Летом 2021-го бывшие возлюбленные сообщили о расставании. Развод состоялся осенью. Позже Курбан объяснил, что причиной разрыва стали эмоции, с которыми они оба не совладали.

Кстати, в конце прошлого года Курбан Омаров стал участником шоу "Давай поженимся!". На программу бывший муж Ксении Бородиной пришел с первой экс-супругой Аллой Воденко и сыном Омаром. За сердце 41-летнего бизнесмена боролись три девушки. Какой выбор он сделал, ранее писали "Дни.ру".