Бывший муж Бородиной нашел невесту: Снова Ксения

Курбан Омаров стал участником шоу "Давай поженимся!" Первого канала. На программу он пришел с первой экс-супругой Аллой Воденко с сыном Омаром.



Стал участником шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. На передаче его поддержали экс-супруга Алла Воденко с сыном Омаром.

Предприниматель пошутил по поводу того, что в браке к Ксенией Бородиной его считали содержанцем. Он подарил ведущим шикарные букеты и заявил, что это "остатки альфонской жизни".

За сердце 41-летнего бизнесмена боролись три красотки: Алена, Лейла и Ксения. Бывшая жена Курбана Омарова отметила, что ему нужна рядом женщина, которая пойдет за ним, став его другом и поддержкой. Воденко заявила, что ее экс-супруг уже успокоился и остепенился. По словам Аллы, сейчас они с ним являются хорошими друзьями.

Курбан Омаров сделал неожиданный выбор, отдав предпочтение 26-летней невесте Ксении, которая работает редактором "Давай поженимся!". Свое решение он аргументировал так: "Она озорная и жизнерадостная".

Оказалось, что бизнесмен и Ксения уже были знакомы ранее, поскольку девушка готовила бывшего мужа Ксении Бородиной к участию в передаче. Но разговаривали они лишь по телефону. Девушка считает Курбана Омарова достойным мужчиной. К грязным сплетням вокруг его персоны же она относится скептически, считая, что недоброжелатели будут всегда. Она не верит слухам.

Напомним, Курбан Омаров был женат дважды. Второй супругой мужчины была телеведущая Ксения Бородина. После скандального развода она ничего не хочет слышать о бывшем возлюбленном.