Прижали к стенке: бывшего мужа заставили назвать причину развода с Бородиной

Курбан Омаров впервые поделился подробностями того, что разрушило их семью с Ксенией Бородиной.

Бизнесмен ранее стал участником шоу "Давай поженимся!" Первого канала. Перед тем, как помочь экс-супругу теледивы с выбором невесты, ведущие начали допытываться у него, что стало причиной распада звездной семьи.

Курбан Омаров хотел уйти от ответа, его Лариса Гузеева и Роза Сябитова прижали его стенке и не оставили шансов увернуться. Предприниматель признался, что причиной развода с Ксенией Бородиной стали эмоции, с которыми они оба не совладали.

Бизнесмен отметил, что они оба эмоциональные и очень сильные люди. Курбан Омаров добавил, что далеко не идеален, и зачастую не может уступить в споре оппоненту. При этом он подчеркнул, что в отношениях всегда виноваты двое.

Как писали "Дни.ру", из трех невест Курбан Омаров выбрал себе 26-Ксению. Девушка работает редактором шоу "Давай поженимся!".



Напомним, Ксения Бородина развелась с мужем летом этого года, но официально не называла причин распада семьи. Ведущая "Дома-2" лишь намекнула, что супруг совершил непростительный поступок. Ходят слухи, что Курбан Омаров попался на измене, был домашним тираном и жил на деньги звезды. Сам мужчина отшучивался, когда ему задавали вопрос о причине развода.