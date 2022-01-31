Почему загремевший в больницу Плющенко отверг униженную Рудковскую

Скандально известная продюсер Яна Рудковская сделала очередное громкое заявление. В этот раз – о ее муже, Олимпийском спортсмене Евгении Плющенко. Как известно, пара давно живет в любви и согласии. Помимо брака, знаменитостей связывают общие дети, которые уже популярны чуть ли не больше своих известных родителей.
На днях бизнесвумен поделилась с поклонниками видео, на котором она катается на коньках. В сети оценили способности начинающей фигуристки и отметили ее определенный талант. Тем не менее, супруг телеведущей не оценил по достоинству увлечение своей любимой женщины. Блондинка отметила, что он не хочет ее тренировать, поскольку она не является перспективным спортсменом.
"Я, как семейный психолог, довольно часто сталкиваюсь с тем, что мужьям, самим по себе, крайне сложно и психологически не комфортно заниматься со своими женами какими-то видами деятельности, в которых мужчины сами продвинуты", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Андрей Зберовский.
Очевидно, что слова фигуриста задели его жену, поскольку она не стала об этом молчать или обсуждать с возлюбленным, а поделилась сокровенным с народом. Судя по всему, такое поведение заслуженного мастера спорта могло унизить предпринимателя.
"Жена может иметь собственное мнение, жена может спорить. Особенно, если жена такая с характером, как, допустим, та же Рудковская. Она девушка с характером, девушка очень успешная, сильная. Я думаю, что просто Плющенко, видимо, некомфортно обучать такую успешную, сильную жену", – подытожил психолог.