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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Татьяна Веденеева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

Кому-то из знаменитостей контракт сберег деньги, а кому-то только навредил
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Многие богатые люди, вступающие в брак, предпочитают подписывать брачный договор. Некоторые идут на этот шаг, чтобы сохранить свое имущество, другие — чтобы иметь гарантию на получение копеечки от бывшего супруга после развода. Последние несколько дней в сети бурно обсуждают брачный договор звезды российского шоубизнеса Прохора Шаляпина с его покойной супругой-миллионершей. У кого еще из российских звезд есть такой документ?

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

37-летний Шаляпин женился на канадской богачке Татьяне Клаудии Дэвис летом, однако вскоре остался вдовцом. От супруги Шаляпину остался только брачный договор, заключенный по ее инициативе. Несмотря на то, что документ действителен только в случае развода, по словам Шаляпина, на наследство он не претендует.

Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

34-летняя певица Полина Гагарина, вступая в брак с фотографом Дмитрием Исхаков, тоже заключила брачный договор. И не зря — не так давно супруги развелись, а сейчас бывший избранник судится с артисткой и осыпает ее угрозами.

Согласно договору Гагарина и Исхакова, за каждым супругом после развода остается имущество, которое оформлено на них. Так экс-возлюбленным не пришлось устраивать разбирательство и делить совместно нажитое.

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

35-летняя Ольга Бузова, наоборот, только проиграла от заключения брачного договора со своим бывшим супругом Дмитрием Тарасовым. Футболист вынудил свою популярную избранницу подписать бумаги, а после развода все имущество, записанное на Тарасова, перешло к нему. Экс-возлюбленный забрал себе даже машину, которую подарил Бузовой в браке.

Татьяна Веденеева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

68-летняя телеведущая Татьяна Веденеева подписывала договор со своим бывшим мужем, бизнесменом Юрием Бегаловым, уже в браке и не разочаровалась. Пара прописала на бумаге все до мельчайших подробностей и, разойдясь через 15 лет, каждый получил свое.

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

46-летняя телеведущая Яна Рудковская тоже имеет подобный опыт — звезда заключала договор с бывшим мужем Виктором Батуриным. По бумагам бизнесмен должен был передать экс-супруге несколько миллионов долларов, один из бизнесов и контракт с Биланом.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
8 октября 2021, 15:41 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник

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