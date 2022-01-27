"С приступом увезли": вскрылись ужасающие детали экстренной госпитализации Плющенко

Накануне стало известно, что Евгений Плющенко был госпитализирован. Всплыли детали.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию сам сообщил о трагическом событии своим поклонником. В личном блоге спортсмена появилось видео. На кадрах он часто и глубоко вздыхает, лежа в больничной палате. Он отметил, что никто не знает, что произойдет в следующий момент, а потому нужно беречь себя и свое здоровье. Оставил Евгений и комментарий.

Спортсмен указал, что обострение случилось во время тренировочного процесса. По его словам, ничего критического не произошло, чувствует фигурист себя хорошо. Он отметил, что теперь питается паровыми котлетами и бульоном, а также обещал медицинским работникам, что нервничать больше не будет. Евгений Плющенко поблагодарил врачей за то, что они делают для него.

При этом, что именно случилось, фигурист так и не сказал. Видимо, публика принялась допрашивать Яну Рудковскую, и ей пришлось сдаться. Продюсер сообщила, что уже сейчас "все нормально". Она указала, что у мужа случилось обострение язвы двенадцатиперстной кишки. "С приступом увезли", – призналась знаменитость.

По словам Рудковской, ее супруга забрали с арены. Однако уже накануне вечером Евгения Плющенко обещали отпустить домой, чтобы он мог продолжить лечение в родных стенах. Дальнейшие подробности пока не раскрыты. Ни фигурист, ни его супруга больше не выходили на связь.