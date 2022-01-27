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Шоу-бизнес
"С приступом увезли": вскрылись ужасающие детали экстренной госпитализации Плющенко

"С приступом увезли": вскрылись ужасающие детали экстренной госпитализации Плющенко

Накануне стало известно, что Евгений Плющенко был госпитализирован. Всплыли детали.
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию сам сообщил о трагическом событии своим поклонником. В личном блоге спортсмена появилось видео. На кадрах он часто и глубоко вздыхает, лежа в больничной палате. Он отметил, что никто не знает, что произойдет в следующий момент, а потому нужно беречь себя и свое здоровье. Оставил Евгений и комментарий.

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 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Спортсмен указал, что обострение случилось во время тренировочного процесса. По его словам, ничего критического не произошло, чувствует фигурист себя хорошо. Он отметил, что теперь питается паровыми котлетами и бульоном, а также обещал медицинским работникам, что нервничать больше не будет. Евгений Плющенко поблагодарил врачей за то, что они делают для него.

При этом, что именно случилось, фигурист так и не сказал. Видимо, публика принялась допрашивать Яну Рудковскую, и ей пришлось сдаться. Продюсер сообщила, что уже сейчас "все нормально". Она указала, что у мужа случилось обострение язвы двенадцатиперстной кишки. "С приступом увезли", – призналась знаменитость.

По словам Рудковской, ее супруга забрали с арены. Однако уже накануне вечером Евгения Плющенко обещали отпустить домой, чтобы он мог продолжить лечение в родных стенах. Дальнейшие подробности пока не раскрыты. Ни фигурист, ни его супруга больше не выходили на связь.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2022, 11:09 Источник: "РИА новости" ✓ Надежный источник
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ВЫЗДОРАВЛИВАЙ И НЕ НЕРВНИЧАЙ ИЗ-ЗА ЭТИХ ЛЮДИШЕК ТАРАСОВОЙ ЯГУДИНА
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