Участь Гном Гномыча: Плющенко вывел на лед годовалого сына

Евгений Плющенко поздравил с днем рождения Яну Рудковскую.

Вчера звездный продюсер отметила свое 47-летие. Празднование удачно вписалось в концертную программу ледового шоу Плющенко и Рудковской. После представления Яну поздравили участники, а муж опубликовал в своем блоге короткое видео. На ролике видно, что звездное семейство присутствовало в полном составе, даже годовалый Арсений оказался на льду.

В боле самой именинницы тоже появилось несколько видео с представления. На одном из них вся семья вместе двигается на коньках на камеру, правда едва научившийся ходить младший сын сидит на руках у папы. Правда в конце ролика Плющенко все-таки ставит Арсения на лед, хоть и пока без коньков.

В Сети стали переживать, что малыш может повторить участь Гном Гномыча (прозвище старшего сына Рудковской и Плющенко), который сутки напролет тренируется на катке, чтобы догнать знаменитого папу. Яну часто обвиняют в том, что она заставляет сына тренироваться, хотя мальчик это всячески отрицает.

Ранее стало известно, чем может закончиться история с клеветой на старшего сына Рудковской. В прошлом году в Сети появился материал, в котором заявляли, что у Гном Гномыча синдром Аспергера. Информация оказалась ложной, история утихла. Но Яна никогда не оставляет такие вещи. Она решила привлечь к ответственности тех, кто это написал о ее сыне. Юрист Валерия Рытвина отметила, что наказание может понести журналист и юридическое лицо, то есть издание.