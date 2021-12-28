Винить себя в бедности и есть с тарелок за десятки тысяч: чему учит Рудковская на марафоне успеха

Известный YouTube-блогер вывела Яну Рудковскую на чистую воду и рассказала, какие советы дает продюсер для достижения успеха.

Различные марафоны в социальных сетях, которые предлагают людям достичь успеха и повысить самооценку, набираются популярность. Однако пользы от них мало. По сути известные блогеры продают воздух, так как сами не имеют никакой экспертности. Ведь настоящую пользу могут принести курсы от психологов или бизнес-тренеров, а не от светских львиц.

Ярким примером может послужить марафон от Яны Рудковской. Женщина продает курс, ценник которого начинается с пяти тысяч, а заканчивается сотнями тысяч рублей. Накануне известный блогер Катя Конасова рассказала, чему же учит звезда за такие внушительные суммы.

Как оказалось, марафон Рудковской – это настоящее "инфоцыганство". То есть Яна решила монетизировать свою огромную аудиторию в "Инстаграм", продав им бесполезную информацию. Так, например, в маленькой зарплате женщина посоветовала винить не государство или блогеров, а самого себя. По ее мнению, все, что требуется от человека – это начать и попробовать.

Также не обошла звезда тему спорта и здорового питания. Например, Рудковская включила в свой курс урок от Евгения Плющенко. Фигурист объяснил народу, что жизнь – это движения, а также показал, как нужно правильно прорабатывать суставчики. А профессиональный диетолог, в свою очередь, предложил россиянам устраивать разгрузочные дни на аюрведическом ингаляторе. По мнению специалиста, это здоровая альтернатива сигаретам и кальянам.

Также Яна рекомендует начинать свой день с завтрака. Но главное – это есть яичницу с брендовой тарелки. По мнению звезды, это очень необычно. Кстати, стоит такая роскошь от десяти до четырнадцати тысяч рублей.