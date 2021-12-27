"Закрыть дело не получится": Кому достанется за клевету на сына Рудковской

Яна Рудковская всегда добивается своего. Юрист Валерия Рытвина прокомментировала дело ее сына в суде.

Год назад в Сети вышла ужасная статья, в которой утверждали, что у маленького сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саши диагностировали синдром Аспергера. Конечно, все оказалось вымыслом. Любящая мама стала отстаивать честь своего наследника в суде.

"Как мы видим из материалов в СМИ, в этом конфликте есть две линии. Первая – это уголовное дело по клевете, которое сейчас возбуждено в отношении неустановленных лиц. Из-за того, что ложная информация была распространена публично по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, закрыть дело за примирением сторон не получится. Но для того, чтобы кого-то привлечь к уголовной ответственности, нужно как минимум найти виновных лиц и доказать их умысел на распространение порочащей информации, а сделать это не так-то просто. А вторая линия конфликта – это дело в гражданском суде", – объяснила Валерия Рытвина.

Юрист проанализировала ситуацию и смогла раскрыть детали. Он высказался о том, кто может понести наказание.

"Ответчиком может выступать и журналист, опубликовавший материал, и СМИ как юрлицо. Обычно в таких делах требуют удаления порочащей статьи и денежной компенсации", – говорит эксперт.

По словам Валерии, путь восстановления своих прав был выбран самый стандартный и единственный в такой ситуации. По защите чести и достоинства в год рассматриваются десятки тысяч дел как медийных лиц, так и не публичных граждан.

