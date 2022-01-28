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Шоу-бизнес
"Пора правнуков нянчить бы": престарелого Петросяна с сыном осадили

"Пора правнуков нянчить бы": престарелого Петросяна с сыном осадили

76-летний Евгений Петросян счастлив в браке с молодой татьяной Брухуновой, которая родила ему наследника Вагана. Звездный отец показал трогательное фото с ребенком, но оно вызвало неоднозначную реакцию.
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Снимок юморист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. На нем Евгений Петросян стоит с маленьким Ваганом на руках перед иконой Божией Матери. Подписывать и без того красноречивый кадр артист не стал.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Пост звезды спровоцировал бурное обсуждение. Большинство фолловеров порадовались за Евгения Петросяна, осыпав отца и сына комплиментами. Некоторые отметили, что мальчик растет копией знаменитого родителя, хотя лица ребенка почти не видно. "Ксерокс", – высказался один из подписчиков.

Но нашлись и те, кто осадил престарелого Евгения Петросяна. Они посчитали, что в таком почтенном возрасте юмористу "пора правнуков нянчить бы".

Отметим, что семейная жизнь звезды вызывает постоянный интерес россиян. Ведь Евгений Петросян женился на своей молодой помощнице не так давно. Поговаривают, что именно из-за нее он развелся с коллегой – Еленой Степаненко, с которой прожил более 30 лет. Общих детей у них не было. У артиста есть взрослая дочь Викторина.

Как писали "Дни.ру", многие заметили, что рядом с Татьяной Брухуновой Евгений Петросян будто скинул лет двадцать. Юморист стал выглядеть более подтянуто и моложаво.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2022, 17:56 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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