Щекастый сын Петросяна довел россиян до экстаза: Копия!

Маленький Ваган очень быстро стал самым любимым человеком в личных блогах его родителей. Сегодня Татьяне Брухуновой удалось покорить всех одним роликом.

Супруга Евгения Петросяна выложила кадры, на которых маленький мальчик пытается задуть маленькую свечку на торте. Сын знаменитости старается изо всех сил, но получается у него не сразу. К счастью, к концу видео свеча все-таки потухла. Оказалось, что мальчику исполнился год и десять месяцев.

Многие удивились, что Татьяна Брухунова до сих пор празднует такие небольшие даты в жизни малыша. Обычно мамы перестают отмечать каждый месяц, когда ребенку исполняется год. Однако сама она опровергла информацию. Татьяна указала, что они не празднуют, просто Вагану очень нравится задувать свечи. Именно поэтому он, по традиции, делает это, а затем они вместе пьют чай.

Одна из пользовательниц поинтересовалась, как жена Евгения Петросяна объясняла малышу, что не стоит есть сладкое. Она ответила, что мальчику самому не понравился торт. Так, несколько месяцев назад он обмакнул палец в крем на торте, а затем облизал его. "Скривился, вытер, все", – посмеялась мама малыша.

Поклонники пришли в восторг от вида звездного наследника. Они подчеркнули, что он очень похож на папу. "Копия Евгения Вагановича", "Так и хочется обнять его. Очень солнечный", "Папин сыночек, радостный", – прокомментировали пользователи.