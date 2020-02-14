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Раскрыта хранимая за семью печатями тайна рождения дочери Евгения Петросяна

Евгений Петросян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Имя юмориста Евгения Петросяна уже который месяц на устах у всей страны. Спорят о его разрыве с Еленой Степаненко, обсуждают новую молодую пятую жену Татьяну Брухунову, говорят о единственной дочери артиста Викторине Петросянц (настоящая фамилия именно с "ц" в конце). Но никто не знает, кто был ее матерью – это тайна за семью печатями. Корреспондент "Дни.ру" провел собственное расследование и приблизился к разгадке.
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Всезнающая "Википедия" пишет: "Первая жена Евгения Петросяна – дочь актера Владимира Александровича Кригера (1872—1932), младшая сестра балерины Викторины Владимировны Кригер (1893—1978)". Стоит сразу сказать: это ложь. Причем ее тиражируют все – от газет до телевизионных ток-шоу и интернета. 

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Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

У Заслуженной артистки СССР Викторины Кригер, чье имя есть во всех энциклопедиях, никогда не было сестер. Ни младшей, ни старшей. Это документальный факт. А сомневающимся достаточно просто сопоставить годы жизни.

Мать балерины – драматическая актриса Надежда Ниловна Кригер-Богдановская – родилась в 1874 году. Дочь Викторина появилась у нее в 1893-м. В 1947-м Надежды Ниловны не стало. Евгению Петросяну в ту пору едва исполнилось два года. Так что очевидно, что тещей Надежда Кригер-Богдановская ему быть не могла. 

Стоит так же вспомнить, что Викторина Петросянц появилась на свет в 1968 году. Викторина Кригер к этому моменту уже давно была на пенсии. Так что невероятно, чтобы у нее была способная к родам молодая сестра.

И все те, кто лично знал Викторину Кригер, это подтверждают. Легендарный журналист, публицист, драматург и сценарист Даль Орлов только что опубликовал мемуары "Личное время. Рассказы о "своих". Вспоминает он там, в частности, и о Викторине Владимировне – в 60-х годах прошлого века, уже будучи на пенсии, она занималась балетной критикой и печатала рецензии на спектакли в газете "Труд", где работал Даль Константинович. Он рассказывает о ней как о деятельной, энергичной, бодрой, всегда подтянутой, всегда на каблуках пожилой даме. Но о том, что у нее есть сестра, Орлов даже не слышал.

Связана же Викторина Кригер с дочерью Евгения Петросяна лишь косвенно – через своего мужа Илью Мироновича Шлуглейта. О нем стоит поговорить отдельно. 

Илья Миронович был директором Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, директором-распорядителем Ансамбля народного танца СССР под руководством Игоря Моисеева. Он происходит из знаменитой театральной династии, начатой его братом Морицем Шлуглейтом. До революции тот служил в одесском театре, потом был директором театров Сибири и Дальнего Востока, считается одним из основателей Свердловского театра драмы.

У Морица Мироновича было три брата (все связанные с театром или живописью!), которые ушли из жизни еще в середине прошлого века. Сегодня в живых осталась только его дочь – 86-летняя Мария Морицевна Скуратова, старейшая актриса Центрального академического театра Российской армии.

"К сожалению, все мои родственники умерли, – рассказала она в интервью "Дни.ру". – Мой дядя Илья Миронович Шлуглейт поддерживал нас с мамой после смерти папы. Мы ходили по воскресеньям к нему обедать. Пили кофе с молоком. Это все мне очень нравилось. Что же касается Викторины Петросянц, то лично я ее не знаю. Это, по-моему, внучка моего дяди. Я, честно говоря, даже не знала, что она живет в Америке. Кто она по профессии, тоже не знаю".

Теперь самое интересное. "Викторина Кригер была первой женой Ильи Мироновича Шлуглейта", – призналась Мария Морицевна. А вот второй его супругой, как выяснилось, стала будущая бабушка Викторины Петросянц, молодая балерина театра Станиславского. Как говорят знавшие Викторину Кригер люди, после смерти Ильи Мироновича две вдовы, две бывшие жены одного мужа, очень сблизились и подружились. Викторина Кригер заботилась о дочери своего бывшего мужа и о его внучке, которую действительно назвали в ее честь. Получается, что Мария Скуратова приходится Викторине Петросянц двоюродной тетей.

Мария Скуратова, двоюродная тетя Викторины Петросянц. Фото: личный архив

Как тут не вспомнить Воланда из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"! Мессир говорил: "Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире! И если бы расспросить некоторых прабабушек и в особенности тех из них, что пользовались репутацией смиренниц, удивительнейшие тайны открылись бы. Я ничуть не погрешу, если, говоря об этом, упомяну о причудливо тасуемой колоде карт. Есть вещи, в которых совершенно недействительны ни сословные перегородки, ни даже границы между государствами".

О самой Викторине Кригер "Дни.ру" рассказала дочь Марии Морицевны – известный драматург, прозаик, поэт, художник Катя Рубина. "Кригер была женщина властная, острая на язык. Мама ее не любила, потому что Викторина все время тыкала ей, что-де у мамы плохие манеры. Викторина была характерной балериной в Большом театре. Жила она на Брюсовом переулке в доме "Большого театра". Квартира была очень большой, уставленной безделушками. Как рассказывала бабушка, у нее была комната, посвященная Сталину. В центе висел его портрет, а по бокам стояли светильники. Когда они развелись с Ильей Мироновичем, я не знаю. Мама тоже этого не помнит". В новой семье Ильи Мироновича они не бывали...

Любопытно, почему Евгений Петросян, рассказывая о мифическом родстве с Викториной Кригер, не вспоминает своего настоящего тестя. А ведь Илья Миронович был очень достойным человеком. О нем писали газеты: "Балетный коллектив театра К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко – сейчас один из лучших в стране, и этим он в значительной степени обязан И. М. Шлуглейту. Это был не просто администратор, а художник, умный и тонкий, любящий свое дело и понимающий искусство". Чем провинились перед юмористом родители его первой жены, а, может быть, и она сама, не известно.

Никогда не говорит о них и Викторина Петросянц, в жилах которой все-таки течет их кровь...

Автор: 14 февраля 2020, 21:03
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