Брухунова сделала неожиданное заявление о втором сыне: Люблю тебя!

Однако оказалось, что это вовсе не единственный малыш, о котором заботится супруга Евгения Петросяна. Накануне она поздравила с днем рождения пятилетнего мальчика Влада. Она опубликовала фото с ребенком, но затем снимок исчез из профиля Татьяны. Некоторые предположили, что она могла удалить его, так как решила не выставлять информацию на публичное обозрение. Другие же сослались не технические неполадки.
Оказалось, что Влад – сын лучшей подруги Татьяны Брухуновой, а она сама – его крестная мама. Мальчику исполнилось пять лет, и знаменитость сперва решилась поздравить малыша публично. Она назвала его "моя радость" и отметила, что, несмотря на юный возраст, он очень серьезный молодой человек.
Также супруга Евгения Петросяна пожелала ребенку здоровья. Она указала, что именно это – главное в жизни, потому что об остальном она и родители малыша обязательно позаботятся. "Люблю тебя!" – указала она. Мамой мальчика оказалась давняя приятельница Татьяны.
Судя по всему, с родительницей крестника Татьяна Брухунова познакомилась давно. Тогда она еще жила в своем родном городе. Сейчас ее подруга работает там фотографом и воспитывает малыша. Напомним, у Евгения Вагановича и его жены есть маленький сын. 13 декабря ему исполнился год и девять месяцев.