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Май 25, 2017
просмотры: 123

Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги

567

Знаменитый модный дом Ralph Lauren с шиком отпраздновал свое десятилетие в России. Светские львицы и актрисы слетелись в элитный бутик, чтобы поздравить любимый бренд.

Среди гостей были замечены Елена Летучая, Алеся Кафельникова и ее бойфренд – рэпер Pharaoh, Марианна Максимовская, Наталья Бардо и продюсер Димы Билана Яна Рудковская. Последняя, по мнению гостей торжества, надела слишком экстремальное для ее возраста мини, оголив тощие ноги.

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