Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги

Знаменитый модный дом Ralph Lauren с шиком отпраздновал свое десятилетие в России. Светские львицы и актрисы слетелись в элитный бутик, чтобы поздравить любимый бренд.

Среди гостей были замечены Елена Летучая, Алеся Кафельникова и ее бойфренд – рэпер Pharaoh, Марианна Максимовская, Наталья Бардо и продюсер Димы Билана Яна Рудковская. Последняя, по мнению гостей торжества, надела слишком экстремальное для ее возраста мини, оголив тощие ноги.