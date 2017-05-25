Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги

Знаменитый модный дом Ralph Lauren с шиком отпраздновал свое десятилетие в России. Светские львицы и актрисы слетелись в элитный бутик, чтобы поздравить любимый бренд.
Среди гостей были замечены Елена Летучая, Алеся Кафельникова и ее бойфренд – рэпер Pharaoh, Марианна Максимовская, Наталья Бардо и продюсер Димы Билана Яна Рудковская. Последняя, по мнению гостей торжества, надела слишком экстремальное для ее возраста мини, оголив тощие ноги.
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