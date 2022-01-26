"Такая редкость": Разинувший от радости рот Киркоров показал свои дырки

Страстный брюнет, прекрасный отец, успешный вокалист — достоинства Филиппа Киркорова можно перечислять очень долго. Но сам поп-король особенно любит выделять свою приверженность к моде. В его гардеробе правит дорогая брендовая одежда.
На всех мероприятиях Филипп Киркоров появляется при полном параде. Благодаря стилевым сочетаниям, мужчина выглядит моложе своих лет. Недавно он опубликовал в инстаграм-аккаунте фото в компании актера Александра Петрова. В кадре певец разинул от радости рот и показал свои дырки на креативных джинсах.
Такой снимок артист разместил не случайно, а в честь дня рождения своего товарища. "Ты мой настоящий друг, это такая редкость. Рад нашей дружбе", — трогательно обратился Филипп Киркоров к кинозвезде.
Как писали "Дни.ру", поп-король совсем не стесняется своей внешности, а наоборот гордится ей. Некоторое время назад он обнародовал в Сети кадры, где выглядит сильно опухшим. Народ даже встревожился за здоровье мужчины.
Напомним, в Сеть просочилась информация о проблемах певца с жильем в центре Москвы. Если верить данным телеграм-канала Mash, Филипп Киркоров отдал 11 миллионов рублей рабочим-обманщикам, которые оставили его с носом и не выполнили свои обязательства.