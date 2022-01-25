Не дружба: Разведенка Бородина прокололась на близости с девушкой

После развода Ксения Бородина неожиданно изменила круг общения. Она вышвырнула из своей жизни экс-супруга и помирилась с Катей Жужей, которую пять лет назад поливала грязью. Теперь ведущая регулярно встречается со своей приятельницей и демонстрирует к ней душевную привязанность в "Инстаграм".
Россиянам кажется очень странным, что Катя и Ксения снова стали тесно взаимодействовать, ведь в прошлом они расставались тяжело и негативно. Тогда ведущая обвиняла Жужу в корысти и использовании ее статуса в личных целях.
Поклонники беспокоются за звезду и боятся, что ее снова предадут. А в окружении Ксении Бородиной уверены, что она связалась с Катей Жужей не ради дружбы. Теледива прокололась на близости с девушкой — со стороны их отношения кажутся натянутыми и полными разочарований.
Экс-участница "Дома-2" Маргарита Агибалова прокомментировала странный союз двух брюнеток. "У меня другие представления о дружбе..." — многозначительно выразилась блогерша.
Как писали "Дни.ру" некоторое время назад Ксения Бородина заболела и перешла на домашний режим жизни. Из-за этого звездная дива набрала лишние килограммы. Лечение у ведущей специфическое. Недавно она попробовала медово-имбирный напиток с целебным действием, а потом посоветовала выпить его своим врагам.