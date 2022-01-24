Прикованная к постели Бородина выпила стакан вязкой мутной слизи: Болеть не будете никогда!

Российская ведущая и блогер Ксения Бородина рассказала фанатам, что заболела. В разделе "Сторис" своего "Инстаграм" она показала, что весь день лежит в постели и пьет странную жидкость, которую ей посоветовала подруга.
"Фирменный рецепт. Болеть не будете никогда!" – сказала Бородина.
По словам Ксении, д ля приготовления такого снадобья необходимо смешать лимон с кожей, имбирь и мед до однородной консистенции. Ксения Бородина призналась, что получившаяся мутная жижа крайне невкусная, но ей пришлось выпить целый стакан.
Также разболевшаяся Ксения Бородина призналась, что сдала ПЦР-тест на коронавирус.
"Тест отрицательный у меня. И кровь, и нос. Антитела зашкаливают. Чувствую головную боль. Температуры нет, горло тоже норм, но слабость есть, поэтому пару дней посижу на домашнем режиме. Сделаю тест. Все ок если, выйду", – написала Бородина.
В минувшее воскресенье Ксения Бородина поздравляла с днем рождения друга своего бывшего мужа Курбана Омарова – Трофима Симищенко. Бизнесмен очень своеобразно поздравил его. Бородиной приписывают роман с Симищенко, а сам он давно хвастается приятелям, что якобы спит с ней.