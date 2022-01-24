Обессиленная Бородина пожаловалась на последствия болезни

Ксения Бородина страдает от неизвестного недуга, из-за которого почти не встает с кровати. Ведущая "Дома-2" поделилась эмоциями с поклонниками.

Теледива решила пооткровенничать в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Помимо недомогания и обессиленности звезда пожаловалась, что стала набирать вес.

"Все обычно худеют, когда болеют, я наоборот", – сообщила Ксения Бородина, дополнив публикацию смайликами со слезами. При этом она опубликовала свое фото. Примечательно, что по снимку не очевидно, что знаменитость располнела. Но выглядит она действительно уставшей.

Как писали "Дни.ру", Ксения Бородина пьет странную жидкость, которую ей посоветовала подруга. Напиток состоит из имбиря, меда и лимона с кожицей. Ведущая также поведала, что чувствует головную боль. По словам звезды экрана, у нее нет температуры, не болит горло, но есть слабость.

Напомним, ранее россияне раскритиковали бывшего мужа теледивы. Курбан Омаров рассказал, как проводит свое время с новой возлюбленной – 20-летней врачом-косметологом Виолеттой. Некоторые пользователи Сети осудили 41-летнего бизнесмена за то, что он выбрал в качестве пассии "малолетку". По их мнению, предприниматель закрутил с ней роман потому, что молоденькими девушками проще манипулировать.