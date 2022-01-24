Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема
Фото сына Собчак и Виторгана довело россиян до слез: Ужасно жаль
партнеры
Понедельник
24 января
Лента новостей
19:12
Хлебникова покажет россиянам изуродованное пламенем лицо
18:57
Песков назвал условие для новой встречи Путина и Байдена
18:49
Хилькевич серьезно травмировалась: Ни присесть
18:32
В Калининграде водитель избил таксиста из-за конфликта на дороге
18:25
Бузова озадачила россиян странным прощанием: Немного грустно
18:12
Куликова из "Склифосовского": Понимала, что надо поднять голову, но была скована зажимом и ужасом
18:03
Политолог Стоянович о наращивании сил НАТО в Восточной Европе: Надо ли было позволять?
17:48
"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
17:42
В Подольске вор обокрал салон сотовой связи на миллион рублей
17:34
Чем закончится шестой сезон "Ищейки" с Анной Банщиковой
17:25
Обессиленная Бородина пожаловалась на последствия болезни
17:15
А как же банщик? Волочкову сняли в объятиях другого
17:02
"Лечит душу": Бабкина променяла молодого хахаля на старого деда
16:54
"Она истерит": устроившую очередной скандал Волочкову отправили к специалисту
16:53
Кейт Миддлтон ошарашила щедростью: Подарила больным малыша
16:42
"Кто-то приходит, кто-то уходит": Аверин о текучке кадров в сериале "Склифосовский"
16:41
Жуков сделал громкое заявление из-за жуткого убийства
16:38
В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за "омикрона"
16:31
В Подмосковье запуск салюта у жилого дома обернулся потасовкой
16:29
Перекошенная Собчак взвыла из-за поездки с Богомоловым: Плачу и бьюсь головой
16:23
Содержащая безработного мужа Седокова лишилась жилья
16:11
"Надо было уже без трусиков": выставившая напоказ интимное место Толкалина вызвала ажиотаж
16:09
"Все конечности остались": известный ведущий усох на глазах
16:09
Скандальный развод с Пеговой, алкоголизм и страшный диагноз: что стало с Дмитрием Орловым
16:08
Внешний вид обколотого Панина вызвал оторопь
15:59
В Кремле предупредили о возможном нападении Украины на Донбасс
15:55
"Наконец-то!": Бросившая семью Тодоренко со всех ног удрала из дома
15:53
Почему дети ополчились на молодого парня Анджелины Джоли
15:53
Бомбоубежище, казематы и "потери": как снимали сериал "Бег улиток" с Толкалиной и Урсуляк
15:48
Порошенко раскрыл цель своей партии: Мы за единство на словах, а не на деле
15:44
Проспект Юлии Началовой: переименование Ленинского проспекта возмутило москвичей
15:37
"Пойти на поводу ": чем вдова Градского надавила на музыканта перед смертью
15:36
Застуканный на пляже Газманов пошел на обман из-за жены
15:31
Известная ведущая публично унизила одинокого Корчевникова: Надо жениться
15:24
Как обойти несговорчивую семью артиста: предполагаемому сыну Абдулова дали подсказку
15:22
Прикованная к постели Бородина выпила стакан вязкой мутной слизи: Болеть не будете никогда!
15:21
Сраженную Альцгеймером Терехову поразил новый недуг: Родственники в шоке
15:09
При каких заболеваниях запрещено заниматься оральным сексом – ответ врача-гинеколога
15:08
"Просто обалдеть!": Туго натянувший узду Лазарев возбудил стройную кобылицу
15:01
Странному поступку Павлиашвили нашли оправдание
15:00
"Меня ломало": Боня рассказала, как Смерфит запирал ее в ванной
14:35
С лицом Лазаревой случилось страшное: Какой ужас!
14:33
"Бузова, не обижайся!": Боня облизала новую подругу Водонаеву с ног до головы
14:28
Апексимова, Повереннова, Овсиенко: как жестокий и расчетливый Николаев изранил души своих женщин
14:12
"Чертова дюжина": Кто решил заграбастать наследство вдовы Мягкова
14:10
Затворник Куравлев забыл дорогу к могиле жены
13:55
"Сплетни, интриги, расследования, суды": маленькому сыну Рудковской и Плющенко вынесли приговор
13:43
Число новых заражений COVID-19 в России перевалило за 65 тысяч в сутки
13:40
Политолог назвал агрессией возможную отправку войск США в Европу
13:35
"Все говорят про онкологию": Борисова придирчиво рассмотрела вблизи "парик" Малахова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Приглашение к оральным ласкам: сын Королевой показал миру талант невесты-стриптизерши
Многолетний кошмар: друг семьи растлил Татьяну Васильеву в 4-летнем возрасте
Трехэтажный особняк и прислуга: Как живет разбитая инсультом Проклова
36-летний Алибасов-младший решил жениться на 83-летней Шукшиной
Оранжерея в номере и украшения на 12 миллионов: Бузова купается в роскоши после дня рождения
Врачи требуют от Рудковской перестать мучить сына тренировками
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Обессиленная Бородина пожаловалась на последствия болезни

Обессиленная Бородина пожаловалась на последствия болезни

Ксения Бородина страдает от неизвестного недуга, из-за которого почти не встает с кровати. Ведущая "Дома-2" поделилась эмоциями с поклонниками.
прочитано 303 раза

Теледива решила пооткровенничать в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Помимо недомогания и обессиленности звезда пожаловалась, что стала набирать вес.

ПО ТЕМЕ

Прикованная к постели Бородина выпила стакан вязкой мутной слизи: Болеть не будете никогда!

"Реальный шок": Скандально порвавшая с мужем Бородина пошла на мировую

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

"Все обычно худеют, когда болеют, я наоборот", – сообщила Ксения Бородина, дополнив публикацию смайликами со слезами. При этом она опубликовала свое фото. Примечательно, что по снимку не очевидно, что знаменитость располнела. Но выглядит она действительно уставшей.

Как писали "Дни.ру", Ксения Бородина пьет странную жидкость, которую ей посоветовала подруга. Напиток состоит из имбиря, меда и лимона с кожицей. Ведущая также поведала, что чувствует головную боль. По словам звезды экрана, у нее нет температуры, не болит горло, но есть слабость.

Напомним, ранее россияне раскритиковали бывшего мужа теледивы. Курбан Омаров рассказал, как проводит свое время с новой возлюбленной – 20-летней врачом-косметологом Виолеттой. Некоторые пользователи Сети осудили 41-летнего бизнесмена за то, что он выбрал в качестве пассии "малолетку". По их мнению, предприниматель закрутил с ней роман потому, что молоденькими девушками проще манипулировать.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото:Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 января 2022, 17:25 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Обнародован ужасающий диагноз Малахова после слухов о потере волос: Плохо все

Раскрыты детали лечения
Шоу-бизнес

Бездомная Хлебникова сделала неожиданное заявление: Хочу, чтобы все знали

Певица вышла на связь
Шоу-бизнес

Почему Федосеева-Шукшина загремела в дом престарелых

Почему дочери не забрали ее к себе?
Шоу-бизнес

"Жена это терпела": Миллиардер Градский утешал любовниц под старость лет

Вот она – расплата за любовь

Гороскоп

Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году
Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году

Здоровье

В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за "омикрона"
Число новых заражений COVID-19 в России перевалило за 65 тысяч в сутки
Число суточных заражений ковидом в России впервые перевалило за 60 тысяч человек
Создатель "Спутника V" Гинцбург: "омикрон" может мутировать в еще более опасный штамм COVID-19

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Калининграде водитель избил таксиста из-за конфликта на дороге
В Подольске вор обокрал салон сотовой связи на миллион рублей
В Подмосковье запуск салюта у жилого дома обернулся потасовкой
В Тюменской области соседская ссора кончилась убийством
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+