Маргарита Юрьевна Агибалова (Марсо) участница "Дом-2"

Маргарита Агибалова получила известность после появления на телепроекте "Дом-2". На телестройке она оказалась случайно, придя на "периметр" вслед за старшей сестрой Ольгой. Отношения с Андреем Черкасовым у нее не сложились. Но девушка забеременела от другого участника, Евгения Кузина. В мае 2009 года Евгений и Маргарита поженились, а в декабре появился на свет их сын Дмитрий. Отметим, что это первый ребенок, рожденный на телепроекте "Дом-2".

Помогать в воспитании мальчика на проект пришла мать Маргариты Ирина. Говорят, именно она разрушила семейную жизнь дочери. В 2011 году Маргарита оформила развод.

Личная жизнь Агибаловой после разрыва с Кузиным не ладилась до тех пор, пока она не встретила Павла Марсо, который в свое время тоже отметился на "Доме-2". Их роман привел к тому, что Маргарита забеременела. Летом 2014-го Агибалова родила Марсо дочку Бэллу. Незадолго до появления на свет девочки влюбленные оформили отношения.