Бородина пришла в школу без штанов

Нагладить форму, собрать ранцы, купить цветы, встать пораньше – эти приятные хлопоты знакомы многим родителям. Знаменитости выложили трогательные семейные снимки в своих соцсетях.
Среди тех, кто отвел наследников учиться, Ксения Бородина, Анфиса Чехова, Дана Борисова, Алексей Ягудин и Юлия Барановская. Так, ведущая шоу "Дом-2" пришла в школу с дочками Марусей и Теоной, а также мужем-бизнесменом Курбаном Омаровым. Примечательно, что супруг звезды и девочки были одеты в строгую классику.
Сама же Ксения Бородина выбрала довольно смелый образ. Белую блузку и черный пиджак она дополнила ультракоротким низом – мини-шортами. Хотя по фото однозначно сказать, юбка это или все же шорты, нельзя.
Юлия Барановская выбрала нежное светлое платье и голубую куртку-косуху. Она привела на 1 сентября дочь Яну и сына Арсения.
Дана Борисова отправила в школу дочь Полину. Она призналась, что подумывает о домашнем обучении для наследницы и посоветовалась по этому вопросу с поклонниками.
Фигурист Алексей Ягудин пришел на 1 сентября с дочерью Лизой. "Классное все-таки утро!", – подписал свои снимки в "Инстаграм" спортсмен.
Анфиса Чехова выложила в "Инстаграм" снимок с сыном Соломоном. "Мой зайчик любимый пошел сегодня в третий класс", – похвасталась теледива.
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