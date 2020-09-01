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Фото: instagram.com/borodylia/ Фото: instagram.com/baranovskaya_tv Фото: instagram.com/achekhova
Фото: instagram.com/alexei.yagudin Фото: instagram.com/danaborisova_official Фото: instagram.com/borodylia

Бородина пришла в школу без штанов

Фото: instagram.com/borodylia/
1 сентября миллионы россиян отправили детей в школу. В День знаний нарядные, с букетами и счастливыми улыбками проводили своих чад учиться и звезды российского шоу-бизнеса.
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Нагладить форму, собрать ранцы, купить цветы, встать пораньше – эти приятные хлопоты знакомы многим родителям. Знаменитости выложили трогательные семейные снимки в своих соцсетях.

Среди тех, кто отвел наследников учиться, Ксения Бородина, Анфиса Чехова, Дана Борисова, Алексей Ягудин и Юлия Барановская. Так, ведущая шоу "Дом-2" пришла в школу с дочками Марусей и Теоной, а также мужем-бизнесменом Курбаном Омаровым. Примечательно, что супруг звезды и девочки были одеты в строгую классику.

Фото: instagram.com/borodylia

Сама же Ксения Бородина выбрала довольно смелый образ. Белую блузку и черный пиджак она дополнила ультракоротким низом – мини-шортами. Хотя по фото однозначно сказать, юбка это или все же шорты, нельзя.

Юлия Барановская выбрала нежное светлое платье и голубую куртку-косуху. Она привела на 1 сентября дочь Яну и сына Арсения.

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Дана Борисова отправила в школу дочь Полину. Она призналась, что подумывает о домашнем обучении для наследницы и посоветовалась по этому вопросу с поклонниками.

Фото: instagram.com/danaborisova_official

Фигурист Алексей Ягудин пришел на 1 сентября с дочерью Лизой. "Классное все-таки утро!", – подписал свои снимки в "Инстаграм" спортсмен.

Фото: instagram.com/alexei.yagudin

Анфиса Чехова выложила в "Инстаграм" снимок с сыном Соломоном. "Мой зайчик любимый пошел сегодня в третий класс", – похвасталась теледива.

Фото: instagram.com/achekhova

Автор: 1 сентября 2020, 11:40 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Как звезды встретили 1 сентября

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