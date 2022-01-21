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Шоу-бизнес
"Встречается с малолетками": россияне оплевали бывшего мужа Бородиной

"Встречается с малолетками": россияне оплевали бывшего мужа Бородиной

41-летний экс-супруг Ксении Бородиной наслаждается обществом своей новой избранницы – врача-косметолога Виолетты. Пикантность роману придает то, что девушке всего 20 лет, и она прежде дружила с ведущей шоу "Дом-2".
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Курбан Омаров показала в своем микроблоге, как отдыхает с возлюбленной в Тайланде. Бизнесмен отметил, что у них с пассией возникают недопонимания из-за разницы в возрасте.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Так, предприниматель любит поспать в номере отеля на диване, а не тусоваться с утра до вечера. Это не по душе Виолетте. "Когда ей 20, а тебе 40", – коротко подписал кадры бывший муж Ксении Бородиной.

Однако фолловеры не оценили шутку Курбана Омарова. Они обрушились на мужчину с критикой, заявив, что выбор новой возлюбленной не делает бизнесмену чести. Некоторые россияне считают, что это лишь показывает его комплексы и сложный характер.

Один из подписчиков Курбана Омарова отметил, что это тот случай, когда взрослый человек не умеет выстраивать отношения с ровесницами, а "встречается с малолетками", поскольку ими проще манипулировать. На плевок в свою сторону предприниматель реагировать не стал.

Саму же Виолетту пока все устраивает, и она даже задумывается о замужестве с экс-супругом Ксении Бородиной. При этом она отметила, что станет женой Курбана Омарова, если тот ее завоюет.

Напомним, ранее бизнесмен спровоцировал слухи о том, что телеведущая изменяла ему, будучи в браке. Более того, Курбан Омаров заподозрил, что Ксения Бородина делала это с его близким другом.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 января 2022, 18:12 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

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