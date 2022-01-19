"Реальный шок": Скандально порвавшая с мужем Бородина пошла на мировую

Телеведущая Ксения Бородина воссоединилась с близким человеком.

Со звездой "Дома-2" происходят нешуточные перемены. Буквально недавно она пережила скандальный развод с Курбаном Омаровым и порвала с ним все дружественные связи. Ксения Бородина дала понять, что не терпит в своем окружении предателей и больше не дает им шанса на исправление.

Звезда твердила, что ей становится безразличен человек, если она расстается с ним плохо, а на днях нарушила свое правило. Она пошла на мировую с бывшей подругой Катей Жужей, которую пять лет назад добавила в "черный список" и оскорбила нелестными фразами.

Вечером 18 января в "Инстаграм" Ксения Бородина разместила несколько видео и фото с экс-приятельницей. Женщины обнимались, шутили, будто бы вражда осталась в далеком прошлом. Ведущая отметила, что бывших подруг не бывает.

Поклонники теледивы никак не ожидали увидеть ее вместе с Катей Жужей. Народ выразил в комментариях свои эмоции. "У меня аж мурашки, я очень рада за вас", "Я знала, что вы помиритесь. Прям камень с души!", "Это реальный шок", "Сначала друг друга поливали, а теперь любовь!" — написали пользователи Сети.



Некоторые намекнули, что пора бы звезде простить и Курбана Омарова, ведь у них есть общая дочь Теона. Однако после того, что мужчина натворил, Ксения Бородина вряд ли остынет скоро. Экс-супруг обвинил ведущую в изменах с его другом Трофимом.