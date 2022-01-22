"Лучшая": женатого Малахова сняли с другой женщиной

Нежный снимок телеведущий разместил в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Кадр всполошил поклонников Андрея Малахова. На нем улыбающийся шоумен обнимает симпатичную шатенку. Кроме того, пара предстали в обстановке, которую многие сочли романтической, – в пледах и на берегу водоема.
Кадр мгновенно распространился в фан-сообщества. Россияне принялись его бурно обсуждать и строить свои догадки. Некоторые посчитали, что между звездой экрана и загадочной незнакомкой роман. "Так прижались друг к другу", "Может, поддержки жены в трудной ситуации перестало хватать?", – высказались фолловеры.
Выяснилось, что подругой ведущего оказалась предпринимательница Этери Карапетян. Андрей Малахов поздравил ее с днем рождения и адресовал женщине теплые слова. "Вы лучшая", – подписал кадр шоумен, дополнив его сердечками.
Напомним, Андрей Малахов более десяти лет счастлив в браке с Натальей Шкулевой. Пара растит маленького сына Александра. В последнее время журналист часто приковывает к себе внимание публики. Так, россияне заметили перемены во внешности знаменитости.
Как писали "Дни.ру", Андрей Малахов стал носить парик и располнел. В сети появились слухи, что ведущий серьезно болен, но сам он не комментировал эту информацию.