Парик и очки: Что скрывает располневший Малахов

В Сети давно обсуждают состояние Андрея Малахова. Пластический хирург Владимир Плахотин проанализировал внешность телеведущего.

Необычный вид Андрея Малахова сильно смущает его поклонников в последнее время. Дело в том, что телеведущий заметно поправился. Помимо этого, некоторые считают, что он стал носить парик. В чем дело – пока не знает никто.

"Делал ли какие-то операции Малахов? Нет, я думаю, не делал, потому что по видео сказать реально очень сложно. По мимике, по энергетике – я не вижу, чтобы он делал что-то. Блефаропластики и подтяжек нет. Единственное, что по внешности могу сказать, что он очень здорово поправился, причем поправился килограммов на 10-15. Из-за чего – не знаю. Может, стрессы какие-то. Думаю, это и вы видите. Это видно невооруженным глазом. Лицо стало таким круглым. Заболевание это или нет? Тоже очень сложно сказать. Может, человеку спать надо и меньше работать. Либо какое-то заболевание, но сказать сложно", ответил на вопрос корреспондента "Дни.ру" Владимир Плахотин.

Неизвестно, скрывается ли что-то за аксессуарами знаменитости или же это просто часть нового образа. Сам артист ничего не говорил по поводу того, как себя чувствует.

"На парик очень похоже, потому что обычно у него другая прическа, не такая длинная. Такое ощущение, что этим париком он хочет что-то скрыть. Этими очками. Он прячется как бы за этими волосами. Очень похоже на парик. Чего-то он прям прячет. Для чего – я не знаю", – запереживал пластический хирург.