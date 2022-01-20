Диабет, заражение крови: разбухшему Малахову вынесли суровый приговор

Астролог Тиана Атлас не дал утешительных прогнозов по поводу здоровья Андрея Малахова.



Россияне переживают за состояние Андрея Малахова. Поклонники считают, что телеведущий столкнулся с серьезными проблемами. Решили они так из-за того, что брюнет немного поправился, а также кто-то думает, что он носит парик. Сама звезда подтверждений этим слухам не давала.

"С точки зрения прогностической астрологии, у Андрея Малахова сейчас период максимального подъема, когда он получает результаты своей работы за последние 15 лет. Но если присмотреться, можно выделить нюансы, которые подтверждают проблемы со здоровьем. Еще с начала 2020 года Андрею пришлось уделять внимание своему здоровью, и ему следовало бы сосредоточиться на отдыхе, даже несмотря на свой сумасшедший график. С начала 2021 года, персонально для Малахова, на небе появилась такая конфигурация, которая трактует удар по его здоровью. Страдает от такого транзита знак Весы, а с точки зрения медицинской астрологии, это область поясницы, почек. Вполне возможно также, что у Андрея диабет или даже заражение крови", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Тиана Атлас.

Астролог поделился мнением о том, что ведущего "Прямого эфира" ждет в будущем. К сожалению, все оказалось не так радужно, и эксперт вынес знаменитости суровый приговор.

"Нельзя сказать, что в ближайшее время у Малахова произойдет резкое улучшение здоровья… Но, утешает то, что по другим показателям, энергии у Андрея сейчас очень много и ее должно хватить на то, чтобы справиться с любыми заболеваниями. Особенно энергия ему потребуется летом 2022 года, это может быть как кульминация заболевания, так и возрождение. Но самое главное, что начиная с сентября 2022-го, в прогрессии будет очень хороший аспект, способствующий исцелению. Плюс, тяжелая конфигурация, действующая с начала 2021 года, разойдется", – уверяет Тиана Атлас.