"Уйди оттуда!": жутко распухшего Малахова погнали в шею из "Прямого эфира"

Ирина Резник полагает, что шоумену необходимо осознать, что для него наступило время "покаяния и раздумий". Она обратилась к звезде экрана с просьбой сделать решительный шаг: "Уйди оттуда, уйди из грязи!".
Жена поэта призвала Андрея Малахова исправиться и начать творить добро, но не публично, а тихо, чтобы это увидел Бог. Семье Ильи Резника в свое время пришлось сильно переживать из-за скандального шоу. Так, тогда еще трудившийся на Первом канале Андрей Малахов посвятил один из выпусков передачи "Пусть говорят", жизни поэта.
В эфире его экс-супруга Мунира и другие гости студии негативно высказывались в адрес Ильи Резника. Это, по словам нынешней жены поэта, привело поэта к сердечному приступу. Ирина отметила, что еще десять лет назад они призывали Андрея Малахова пойти в церковь и искренне покаяться.
Отметим, что в последние месяцы здоровье телеведущего вызывает серьезное беспокойство у россиян. Многие заметили, что шоумен стал носить парики и сильно располнел. Напомним, ранее некоторые поклонники предположили, что Андрей Малахов страдает серьезным заболеванием. В Сети даже ходили слухи, что у звезды может быть онкология, но они не подтвердились.
В свою очередь жена Ильи Резника не стала высказываться о своих предположениях по поводу диагноза Андрея Малахова. Ирина пожелала знаменитости здоровья.