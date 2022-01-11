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Шоу-бизнес
"Уйди оттуда!": жутко распухшего Малахова погнали в шею из "Прямого эфира"

"Уйди оттуда!": жутко распухшего Малахова погнали в шею из "Прямого эфира"

Супруга Ильи Резника Ирина призвала 50-летнего Андрея Малахова покаяться за скандальные эфиры, доводящие некоторых героев его шоу до больницы. Она считает, что ведущему пора покинуть программу "Прямой эфир" на "России 1".
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Ирина Резник полагает, что шоумену необходимо осознать, что для него наступило время "покаяния и раздумий". Она обратилась к звезде экрана с просьбой сделать решительный шаг: "Уйди оттуда, уйди из грязи!".

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Жена поэта призвала Андрея Малахова исправиться и начать творить добро, но не публично, а тихо, чтобы это увидел Бог. Семье Ильи Резника в свое время пришлось сильно переживать из-за скандального шоу. Так, тогда еще трудившийся на Первом канале Андрей Малахов посвятил один из выпусков передачи "Пусть говорят", жизни поэта.

В эфире его экс-супруга Мунира и другие гости студии негативно высказывались в адрес Ильи Резника. Это, по словам нынешней жены поэта, привело поэта к сердечному приступу. Ирина отметила, что еще десять лет назад они призывали Андрея Малахова пойти в церковь и искренне покаяться.

Отметим, что в последние месяцы здоровье телеведущего вызывает серьезное беспокойство у россиян. Многие заметили, что шоумен стал носить парики и сильно располнел. Напомним, ранее некоторые поклонники предположили, что Андрей Малахов страдает серьезным заболеванием. В Сети даже ходили слухи, что у звезды может быть онкология, но они не подтвердились.

В свою очередь жена Ильи Резника не стала высказываться о своих предположениях по поводу диагноза Андрея Малахова. Ирина пожелала знаменитости здоровья.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 16:09 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость935270
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Да этому дебилушке надо в монастырь уйти - грехи замаливать, а не просто прикрыть это поганое шоу.
гость323565
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Удивительно что эту экающего мерзоту и любителя грязных трусов Малахольного хавает пипл!
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