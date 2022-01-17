Рудковская легла под нож хирурга: Подтянула обвисшую грудь

Светская львица решила пооткровенничать с поклонниками. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта она ответила на вопросы подписчиков, раскрыв свою тайну.
Так, Яна Рудковская рассказала, что легла под нож хирурга ради изменения формы и размера груди. Звездная блондинка была недовольна своей внешностью. Дело в том, что три беременности и годы отразились на ее бюсте. Бизнесвумен обратилась к профессионалу своего дела.
Яны Рудковская сообщила, что ей уменьшили размер груди и сделали подтяжку. После операции она имеет возможность носить наряды с глубокими декольте. Отметим, что ранее форму груди изменили и такие знаменитости как певица Ирина Дубцова и телеведущая Лера Кудрявцева.
Как писали "Дни.ру", недавно Яна Рудковская угодила в громкий скандал. Супруга Евгения Плющенко вступила в перебранку с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой. Продюсер жестко ответила ей из-за слов о сыне Яны Рудковской Саше. Прославленный тренер компетентно заявила, что еще не наблюдает потенциала в ребенке, который делает успехи на льду. Это вывело продюсера из себя. Звезда дала понять, что не даст в обиду свою семью.