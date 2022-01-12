"Бойся": самоуверенная Собчак пригрозила сыну Рудковской

Накануне телеведущая отправилась на каток вместе со своим пятилетним сыном Платоном, рожденным в браке с Максимом Виторганом. В Сторис своего инстаграм-аккаунта любящая мать показала, как ее юный наследник делает первые шаги на коньках. Держась за специальные ходунки, сын Ксении Собчак бодро прошелся по льду.
Наблюдая за своим чадом, Ксения Собчак неожиданно вспомнила о сыне Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саше, которого в семье ласково называют Гном Гномычем. Как известно, девятилетний Саша уже не просто хорошо стоит на льду, а профессионально занимается фигурным катанием по примеру своего отца и даже делает серьезные успехи.
Не сомневаясь и в талантах собственного сына, самоуверенная Собчак решила в шутку пригрозить юному Плющенко подрастающим конкурентом.
"Первые шаги. Гном Гномыч, бойся," – иронично написала журналистка, сопроводив фразу хохочущими смайликами.
Конечно, угроза сыну Рудковской была всего лишь шуткой. Вряд ли Ксения Собчак мечтает о том, чтобы ее наследник сделал карьеру в фигурном катании. Чем займется Платон в будущем – покажет время. А пока заботливая мать всесторонне развивает сына, открывая ему самые дальние горизонты.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как оскорбленная Ксения Собчак врезала своим обидчикам.