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Шоу-бизнес
"Два яйца": Пригожин подсунул Шукшиной пошлое предложение

"Два яйца": Пригожин подсунул Шукшиной пошлое предложение

Продюсер отреагировал на острое замечание актрисы в адрес Филиппа Киркорова. Иосиф Пригожин дал Марии Шукшиной издевательский ответ.
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Недавно на экраны вышел фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы", где проявил свои актерские способности Филипп Киркоров. По сюжету картины певец сыграл птицу, которая снесла яйцо под музыку Чайковского. Мария Шукшина решила посмотреть кино до конца, но ее терпение лопнуло раньше времени. Увидев роды поп-короля, звезда испытала острую неприязнь.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

О бурном разочаровании актриса заявила в личном блоге, и вновь ее мнение восприняли в штыки. Блондинку осадил Иосиф Пригожин, защитив и поддержав эстрадного артиста, который давно отличается гомосексуальными провокациями. "Яйцо он там снес или два яйца, мне вообще не важно", — отреагировал муж певицы Валерии.

Более того, продюсер подсунул актрисе пошлое, низкопробное в нравственном отношении предложение. Иносказательно он намекнул Марии Шукшиной, чтобы та повторила триумф певца в кинематографе. "Хорошо, когда артисты востребованы. Если бы яйцо снесла Шукшина, я бы тоже был рад этому обстоятельству", — выразился мужчина.

Напомним, еще в 2019 году актриса отмечала, что все говорят про Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова, а про ее отца-писателя забыли. Тогда Мария Шукшина отметила своей задачей "вылечить" народ от влияния поп-короля и поющей телеведущей.

Как писали "Дни.ру", в семье артистки неоднократно происходили скандалы. Дочь звезды Анна Трегубенко продала переписанную на нее квартиру бабушки. А сын Марии Шукшиной зачал ребенка, который теперь висит у актрисы на шее. Скандальная сестра знаменитости уверяла, что та отвалила невестке кучу денег, чтобы забрать малыша.

Недавно стало известно, как Мария Шукшина отреагировала на занятия дочери бодибилдингом. Наследница кинодивы накачала внушительные мышцы, став все больше напоминать мужчину.


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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 января 2022, 19:55 Источник: Телеграм-канал "Радиоточка НСН" ✓ Надежный источник
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