"Ужас!": Шукшина предложила вылечить народ от Бузовой и Киркорова

Мария Шукшина высказала свои переживания в день рождения своего отца. Актриса играет в постановке по повести Василия Шукшина "Калина красная", с которой ездит по российским городам. Артистка верит в благотворное действие этого спектакля.
Марию Шукшину удручает, что сегодня в стране царит, по ее словам, полная безнравственность. У многих отсутствуют такие понятия, как совесть и честь, все продается и покупается.
"Если папа был бы жив, это бы его убило во второй раз. Это убивает душу! Мир настолько стал материальным! Лишь бы пожрать, напиться, посмотреть, кто с кем спит, покритиковать, написать гадости в Instagram, чтобы самоутвердиться за счет другого. Ужас какой-то!, – заявила актриса.
Как отметила Мария Шукшина, сегодня на слуху Бузова и Киркоров, а о Шукшине никто не говорит. Актриса считает своей главной задачей сделать так, чтобы писателя и его книги не забывали, отмечает "Комсомольская правда".
25 июля исполняется 90 лет со дня рождения писателя и актера Василия Шукшина. Мария Шукшина уверена, что его произведения – и, в частности, спектакль "Калина красная", в котором она участвует – и есть исцеление от беспринципности. Актриса признается, что чувствует огромную ответственность, играя в этой постановке.
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