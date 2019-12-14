"Гомосексуалы все еще здесь": Киркоров показал симпатию к меньшинствам

Вокалиста часто причисляют к секс-меньшинствам. После развода с певицей Аллой Пугачевой Филипп Киркоров так и не женился повторно, о его романах с другими женщинами мало что известно, да и дети у него появились с помощью суррогатных матерей.
В то же время сам вокалист, как оказалось, не прочь дать повод для сплетен. Недавно, например, Филипп Киркоров приобрел куртку от бренда Vetements и с удовольствием ее носит.
На изделии красуется провокационная надпись: "QUEERS STILL HERE". Дословно слово "queers" переводится с английского языка, как "чудак", однако в ЛГБТ-сообществах оно используется как собирательный термин, обозначение сексуальных и гендерных меньшинств, не соответствующих гетеросексуальной или цисгендерной идентичности. В итоге перевод надписи на куртке Филиппа Киркорова звучит примерно так: "Гомосексуалы все еще здесь".
Отметим, что певец оправдывает подобные свои выходки, тем что он активно поддерживает ЛГБТ-сообщество, симпатизирует ему. Мол, он активный борец за права меньшинств.
Между тем, слова Филиппа Киркорова кажутся некоторым неубедительными. В прошлом году дочь телеведущей Ларисы Гузеевой назвала артиста "гей-королем". Об этом сообщает "Экспресс газета".
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