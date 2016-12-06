Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

  • Дата рождения: 27 мая 1967
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Жена/Муж: Борис Вишняков

Мария Шукшина появилась на свет 27 мая 1967 года в Москве. Ее папа – известный писатель и актер Василий Шукшин, а мама - актриса Лидия Федосеева-Шукшина. С такой семьей, что неудивительно, сниматься она начала еще в раннем детстве. В годовалом возрасте она снялась в новелле «Братка» из киноальманаха «Странные люди», а в шесть лет в фильме «Птицы над городом».

Когда Мария подросла, что нужно искать себе «нормальную» профессию, а не актерскую, которая нередко сулит нестабильность. Поэтому Шукшина в качестве вуза выбрала для себя институт иностранных языков. Получив диплом, она несколько лет работала секретарем-переводчиком, а затем брокером.

В середине 90-х Шукшина снялась в мелодраме «Американская дочь» Карена Шахназарова и в драме «Какая чудная игра» Петра Тодоровского. Затем из-за рождения ребенка она некоторое время не снималась.

В 1998 году Мария стала ведущей телепрограммы «Ищу тебя»( позже переименована в «Жди меня»). Проект имел большой успех, а Шукшина очень полюбилась зрителям. Она рассказывает, что это очень трудная работа, но придает сил тот факт, что передача помогла обрести счастье сотням людей.

В «нулевых» Шукшина вновь стала сниматься в кино. Она отметилась в комедийном телесериале «Идеальная пара», затем сыграла главную роль в сериале «Люди и тени. Секреты кукольного театра». Это был страстный, роковой образ.

Далее были работы в сериале «Дорогая Маша Березина», сериале «Брежнев». Затем была главная роль в популярном сериале «Возьми меня с собой» и психологически сложный образ в мелодраме «Террористка Иванова», который увидел свет в 2009 году. Сама Шукшина отмечает: «Как актрисе, мне экспериментировать очень интересно, поскольку расширяется диапазон. Без этого и жизнь, и работа казались бы скучными. А каждая новая роль – это новый характер. Я хочу сыграть так, чтобы не только внешне, но и по манере игры не узнали».

Первым мужем Шукшиной стал однокурсник Артем. У них родилась дочь Анна, но через несколько лет брак распался. Второй муж также учился в том же вузе, и отношения также ждал крах. В 1998 году у них родился сын Макар. При разводе отец похитил двухлетнего сына, и матери его вернули только после обращения в правоохранительные органы.

После этого Мария стала встречаться с юристом Борисом Вишняковым. Вне брака у них родились близнецы Фока и Фома. Через некоторое время они все же оформили свои отношения официально.

Мария воспитывает своих детей в строгости, как когда-то делали ее родители, которые, несмотря на достаток, не баловали ее и прививали скромность. Актриса рассказывает: «Дети для меня - все. Я живу для них, ухаживаю за собой, работаю, развиваюсь, чтобы им не было стыдно за меня».

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