"Не приемлет": Шукшина отреагировала на "превращение" дочери в мужчину

Дочь Марии Шукшиной сильно изменилась.

Наследница звездного семейства Анна Трегубенко выбрала для себя необычное хобби. Последнее время девушка активно занимается бодибилдингом, она постоянно тренируется и выкладывает свои успехи в блог. Внушительные мышцы Анны вызываю различную реакцию. Кто-то восхищается ее силой и выдержкой, другие утверждают, что это некрасиво и наследница Шукшиной буквально превращается в мужчину.

Безусловно, мнение посторонних людей не сильно волнует девушку, а вот отношение к ее изменениям родственников уже гораздо важнее. В студии программы "Звезды сошлись" на НТВ Анна Трегубенко рассказала, как отреагировала на бодибилдинг ее мать и бабушка.

"Мама просто промолчала. Бабушка тоже не очень принимает, может быть, не приемлет отчасти", – прокомментировала наследница мнение близких о своем увлечении. Тем не менее, хоть для Анны и важно расположение родственников, менять что-то она не планирует. Девушка призналась, что получает истинное удовольствие от занятий спортом, поэтому планирует только развиваться в нем дальше.

Напомним, в конце прошлого года Мария Шукшина попала в громкий скандал, связанный с вакцинацией от коронавируса. Артистка высказала свои антипрививочные настроения в блоге, за что получила волну хейта и даже приглашение в "красную зону" больницы в Коммунарке.