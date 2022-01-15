"Финик вместо писи": Бородина больно уколола опозоренную Волочкову

Ксения Бородина высказалась о шоу "Что было дальше?". Недавно гостем очередного выпуска стала Анастасия Волочкова.



Телеведущая Ксения Бородина держит руку на пульсе поколения. Знаменитость следит за всеми современными тенденциями, которым нередко дает прямую оценку на публике.

Экс-ведущая "Дома-2" призналась, что любит смотреть популярное шоу "Что было дальше?". При этом, по словам Бородиной, ее воспитание и взгляды на жизнь не позволили бы ей прийти в гости к комику Нурлану Сабурову и его компании.

Кроме того, Бородина убеждена, что представительницам женского пола и вовсе противопоказано принимать участие в "ЧБД", поскольку это сильно бьет по репутации. Она заявила, что не видела на шоу ни одной девушки, которая выглядела бы там достойно.

Телеведущая довольно жестко охарактеризовала поведение гостей на шоу. Она отметила, что "сидеть и слушать, что у тебя финик вместо писи" — сомнительное занятие.

Ксения Бородина добавила, что нужно очень сильно нуждаться в пиаре, чтобы позволить шутить над собой без ограничений. При этом есть вещи, которые выходят за грань допустимого, резюмировала звезда.

Можно предположить, что Бородина имела в ввиду Анастасию Волочкову, которая стала гостем "ЧБД" в одном из последних выпусков. Над балериной шутили в довольно жесткой манере. Многие посчитали, что знаменитость опозорили на большую аудиторию, а кто-то похвалил ее за самоиронию.