Волочкова в микро-трусах показала лишнего

Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться отдыхом на Мальдивах.

Наделавшая шума в новогоднем выпуске шоу "Давай поженимся!" балерина уехала отдыхать с новым любовником, которого как раз и увела у главной героини прямо на проекте. В своем блоге Анастасия публикует фото и видео с избранником. Не обходится и без привычных для Волочковой откровенных снимков.

Артистка опубликовала два фото, на которых предстала на песке на фоне океана. На Анастасии телесный купальник с микро-трусами, которые, по мнению подписчиков, маловаты обладательнице и показывают на фото лишнего. "На втором плавки мимо надеты (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На второй из трусов вареник торчит, не красиво", "Лучше, чем в шпагате!", "На втором горизонт погнутый от фотошопа", "Не понимаем, где шпагат-то", - написали комментаторы.

Напомним, Анастасия Волочкова внезапно обрела возлюбленного на программе Ларисы Гузеевой, где была приглашенной звездой. Вместо того, чтобы представить жениха потенциальной невесте, она сама завоевала внимание кавалера и ушла с ним с шоу. В итоге у пары закрутился бурный роман, за которым пристально наблюдает общественность.

Поклонники пытаются вывести любовника Волочоковой на чистую воду, копаясь в его прошлых браках. Многие уверены, что Сергей – альфонс, ведь буквально через несколько дней после эфира он уже загорал вместе с Анастасией на Мальдивах.