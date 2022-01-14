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Шоу-бизнес
Бородина натравила подруг на оконфузившуюся Бузову: Разорвут любого

Бородина натравила подруг на оконфузившуюся Бузову: Разорвут любого

Скандал, связанный со страстью Ольги Бузовой к лыжам, продолжается. Теперь в игру вступила Ксения Бородина.
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Поющая ведущая проводит свой отпуск в Куршевеле. Однако пока проходит он не совсем удачно для знаменитости. Отправилась она туда, неожиданно для многих, в компании Клавы Коки. Дива тут же стала объектом пристального внимания публики. Все дело в том, что коллега сняла ее в достаточно необычном состоянии.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга Бузова странно смеялась, шла не совсем ровно и выглядела как человек не совсем трезвый. Однако подтверждений последнего нет. При этом Кока настойчиво продолжала снимать приятельницу и даже попросила ее не "валяться" в ее куртке. Многие знаменитости очень осудили певицу. Алена Водонаева и Дима Билан публично отметили, что дружить с ней после подобного не стоит никому.

При этом поющая ведущая продолжает кататься на лыжах и наслаждаться отдыхом. Пользователи Сети всегда найдут, что обсудить. На этот раз их впечатлили спортивные костюмы артистки. К обсуждению внезапно присоединились близкие приятельницы Ксении Бородиной, что тут же заметили журналисты. Вдобавок ко всему, многие помнят, что звезды "Дома-2" не совсем лестно высказывались друг о друге.

Одна из подруг ведущей сейчас отдыхает во Франции и активно публикует свои наряды. При этом ироничное высказывания насчет горнолыжного костюма последовало незамедлительно: "Лучшие костюмы у Бузовой". Другая приятельница Ксении отметила, что даже у ее ребенка обмундирование стоит дороже. Публика возмутилась и указала, что женщины якобы просто завидуют, а такие якобы "разорвут любого", только дай повод.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 13:12 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

комментарии

Ответить:

гость11129
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эта фотошоная стареющая и горбатая Бородавка с короткими кривыми ножками, "туалетами" и дешевого захолустного рынка, сидела бы на своем вечном бревне и закрыта бы свой злобный гнусавый рот!
...гость
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ДА, у бузовой подруги,твари ,как <цензура> скажет так её шавки делают ТАК приказала бузова своим ,гнобить тренера Слутского ,что он взял в свою команду Тарасова так эти твари подруги завалили его СМС с матом и даже угрозами ,за этот поступок Тренер Слутский все это рассказал в эфире на шоу у Урганта Поэтому не надо нападать на Бородину и говорить про подруг, у дебилки бузовой шавки ещё те твари А Бородину поздравить надо с её успехами на льду Было понятно когда партнер нежно обнимал Ксению ,что не было со скандальной тварью бузовой
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