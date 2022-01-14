Бородина натравила подруг на оконфузившуюся Бузову: Разорвут любого

Скандал, связанный со страстью Ольги Бузовой к лыжам, продолжается. Теперь в игру вступила Ксения Бородина.

Поющая ведущая проводит свой отпуск в Куршевеле. Однако пока проходит он не совсем удачно для знаменитости. Отправилась она туда, неожиданно для многих, в компании Клавы Коки. Дива тут же стала объектом пристального внимания публики. Все дело в том, что коллега сняла ее в достаточно необычном состоянии.

Ольга Бузова странно смеялась, шла не совсем ровно и выглядела как человек не совсем трезвый. Однако подтверждений последнего нет. При этом Кока настойчиво продолжала снимать приятельницу и даже попросила ее не "валяться" в ее куртке. Многие знаменитости очень осудили певицу. Алена Водонаева и Дима Билан публично отметили, что дружить с ней после подобного не стоит никому.

При этом поющая ведущая продолжает кататься на лыжах и наслаждаться отдыхом. Пользователи Сети всегда найдут, что обсудить. На этот раз их впечатлили спортивные костюмы артистки. К обсуждению внезапно присоединились близкие приятельницы Ксении Бородиной, что тут же заметили журналисты. Вдобавок ко всему, многие помнят, что звезды "Дома-2" не совсем лестно высказывались друг о друге.

Одна из подруг ведущей сейчас отдыхает во Франции и активно публикует свои наряды. При этом ироничное высказывания насчет горнолыжного костюма последовало незамедлительно: "Лучшие костюмы у Бузовой". Другая приятельница Ксении отметила, что даже у ее ребенка обмундирование стоит дороже. Публика возмутилась и указала, что женщины якобы просто завидуют, а такие якобы "разорвут любого", только дай повод.