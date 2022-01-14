Бешеные деньги: Бородина проговорилась о тратах на коммунальные услуги

Ксения Бородина ответила на вопросы любопытных поклонников.

Как активная пользовательница соцсети "Инстаграм", Ксения Бородина время от времени устраивает в Сторис любимую многими рубрику "Вопрос/ответ". Подписчики звезды задают ей самые разные вопросы, а она старается честно ответить на них.

Накануне один из фолловеров спросил, сколько ведущая "Дома-2" платит за коммунальные услуги: воду, свет, отопление и прочее. В ответ брюнетка проговорилась, что только что получила квитанцию на 48 тысяч рублей – для многих россиян такая сумма за "коммуналку" каждый месяц это просто бешеные деньги.

Однако не стоит забывать, что Бородина вместе с дочерьми живет не в городской квартире, а в собственном доме. По информации СМИ, перед разводом с Курбаном Омаровым телеведущая оформила особняк на свою маму, поэтому недвижимость делить не пришлось.

Кто-то из фолловеров также поинтересовался у брюнетки, изменяла ли она мужу. Бородина прямо ответила, что считает это грязью и не имеет подобной привычки. Получив еще один вопрос о бывшем, женщина подчеркнула: если она плохо расстается с человеком, то все чувства к нему пропадают, поэтому что с ним происходит дальше, ее не интересует.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, кто обеспечивает избалованных роскошью дочерей Ксении Бородиной.