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Шоу-бизнес
"И врагов не надо с такими друзьями": Клаву Коку разнесли подставу Ольги Бузовой

"И врагов не надо с такими друзьями": Клаву Коку разнесли подставу Ольги Бузовой

На популярную певицу обрушился шквал негатива после того, как она выложила на всеобщее обозрение неприглядное видео с Ольгой Бузовой. К недовольным поведением Клавы Коки присоединилась и Алена Водонаева.
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В своем телеграм-канале журналистка назвала артистку плохим другом. Таким образом она осудила Клаву Коку за скандальный ролик в "Инстаграм". На кадрах Ольга Бузова предстала в невыгодном, по мнению Алены Водонаевой, свете.

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Модель отметила, что, судя по видео, звезды идет в спа-салон. "Ну что тут сказать — и врагов не надо с такими друзьями как Клава Кока", — разнесла знаменитость исполнительницу. Затем экс-участница шоу "Дом-2" поддержала Диму Билана, который тоже осудил Клаву Коку за ролик с коллегой.

Алена Водонаева заявила, что артистка повела себя не "по-пацански". По мнению теледивы, именно в подобных мелочах человек и проявляет себя. "С Клавой лучше не дружить", — заключила модель.

Напомним, ранее звезда выложила видео, на котором идет вместе с Ольгой Бузовой в спа-салон на горнолыжном курорте Куршевель. При этом поющая ведущая вела себя странно, поэтому певица попросила подругу "не валяться на полу" в ее куртке.

Как писали "Дни.ру", ранее Дима Билан записал гневное видео в адрес обидчицы Клавы Коки. Певец отметил, что ему стыдно за коллегу. Произошедшее он назвал жутью.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 21:17 Источник: Телеграм-канал VODA • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Заявившая о любви к женщинам Водонаева вышла в свет с эффектной брюнеткой

комментарии

Ответить:

...гость
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Лишь парочка видео с горнолыжного отдыха гОленьки. Уверяю: это ещё не самые странные кадрыДа, Бузова едет на подъёмнике. Да, её язык заплетается. Да, она танцует с вываленным языком и зачем-то похлопывает себя по причинному месту. Но это, повторю, ещё не самые весёлые видео.Самые весёлые опубликовала Клава. Но я её, в отличие от Билана, не осуждаю.То, что вы видите на видео, — это личный выбор Бузовой. Если её кто-то и подставил, то это только она сама.бузова а в реальности это — отёкшая, распаренная гром-баба разухабистого, мягко говоря, вида.Дальше будет только хуже
...гость
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Мерзкие лизоблюды бузовой ,что скрывать и почему не показывать,писать что тварь бузова алкоголичка с тупой головой так отвратительно , ведется себя НЕТ эти гады взялись гнобить Коку ,а за что ? за правду?
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