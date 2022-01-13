"И врагов не надо с такими друзьями": Клаву Коку разнесли подставу Ольги Бузовой

В своем телеграм-канале журналистка назвала артистку плохим другом. Таким образом она осудила Клаву Коку за скандальный ролик в "Инстаграм". На кадрах Ольга Бузова предстала в невыгодном, по мнению Алены Водонаевой, свете.
Модель отметила, что, судя по видео, звезды идет в спа-салон. "Ну что тут сказать — и врагов не надо с такими друзьями как Клава Кока", — разнесла знаменитость исполнительницу. Затем экс-участница шоу "Дом-2" поддержала Диму Билана, который тоже осудил Клаву Коку за ролик с коллегой.
Алена Водонаева заявила, что артистка повела себя не "по-пацански". По мнению теледивы, именно в подобных мелочах человек и проявляет себя. "С Клавой лучше не дружить", — заключила модель.
Напомним, ранее звезда выложила видео, на котором идет вместе с Ольгой Бузовой в спа-салон на горнолыжном курорте Куршевель. При этом поющая ведущая вела себя странно, поэтому певица попросила подругу "не валяться на полу" в ее куртке.
Как писали "Дни.ру", ранее Дима Билан записал гневное видео в адрес обидчицы Клавы Коки. Певец отметил, что ему стыдно за коллегу. Произошедшее он назвал жутью.