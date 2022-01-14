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Шоу-бизнес
Костенко избавилась от детей после слухов об измене Тарасова: Жить для себя

Костенко избавилась от детей после слухов об измене Тарасова: Жить для себя

Недавно злые языки всячески пытались поссорить Анастасию Костенко и Дмитрия Тарасова. Теперь они решили сменить обстановку.
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Футболист снялся в клипе, который прогремел в Сети. На кадрах он предстал настоящим мачо, а его популярность лишь увеличилась. Все интересное ждало поклонников острых ощущений позже. Так, Ольга Бузова и ее бывший возлюбленный появились на одном мероприятии. Позднее он сообщил, что якобы был уверен, что исполнительницы там не будет.

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Однако сама поющая ведущая знала все заранее и даже оделась в костюм из клипа. В тот вечер ей вручали премию, и со сцены прозвучала громкая речь. Знаменитость заявила, что ее бывший муж сидит в зале и якобы просто не находит себе места оттого, что потерял ее – "икону". В ответ на это футболист лишь пожелал ей всего доброго и отметил, что очень любит свою жену.

После этих событий на только что родившую Анастасию Костенку обрушилась волна негодования. Все хотели получить ее комментарий и узнать, что она чувствует. Теперь же они отправились на отдых. Супруга Дмитрия Тарасова сообщила, что они взяли с собой детей и родителей.

Однако поездка оказалась не такой простой. Младшая дочь пары не спала весь перелет. Именно поэтому супруги прибыли на место и тут же отдали малышей родителям, чтобы поспать. Некоторые осудили пару за то, что они якобы "избавились" от наследников ради своего комфорта. Другие же поддержали их и подчеркнули, что жить стоит для себя.

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Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 11:45 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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