Заявившая о любви к женщинам Водонаева вышла в свет с эффектной брюнеткой

На красной дорожке мероприятия появились многие звезды отечественного шоу-бизнеса. В кинотеатр "Октябрь" пришли Виктория Дайнеко, рэпер Птаха, артистка Ирина Рудоминская, диджей Грув и актриса Марина Васильева, сыгравшая в фильме одну из главных ролей.
Режиссер Костас Марсаан работал над картиной около двух лет. Лента рассказывает о семье, которая переехала на пустовавшую долгие годы землю. Много веков назад здесь произошли страшные события, и теперь призрак прошлого Иччи решил вернуться.
Также на красной дорожке мероприятия заметили Алену Водонаеву, которая пришла под руку с эффектной брюнеткой. Ею оказалась дизайнер Ольга Якубович. Появление звезды "Дома-2" с девушкой всполошило народ, ведь совсем недавно она заявила, что не против попробовать с женщиной.
По словам Алены Водонаевой, у нее никогда не было однополых отношений, однако звезда готова к подобному формату, если встретит своего человека. Как отметила блогер, в сексуальном плане ее привлекают девушки, напоминающие парней.
Певица Виктория Дайнеко.
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) и его супруга Лана.
Актриса Марина Васильева.
Диджей Грув (Евгений Рудин).
Актриса Ирина Рудоминская.
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