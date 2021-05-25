Заявившая о любви к женщинам Водонаева вышла в свет с эффектной брюнеткой

Накануне в Москве прошел премьерный показ якутского хоррора "Иччи".

На красной дорожке мероприятия появились многие звезды отечественного шоу-бизнеса. В кинотеатр "Октябрь" пришли Виктория Дайнеко, рэпер Птаха, артистка Ирина Рудоминская, диджей Грув и актриса Марина Васильева, сыгравшая в фильме одну из главных ролей.

Режиссер Костас Марсаан работал над картиной около двух лет. Лента рассказывает о семье, которая переехала на пустовавшую долгие годы землю. Много веков назад здесь произошли страшные события, и теперь призрак прошлого Иччи решил вернуться.

Также на красной дорожке мероприятия заметили Алену Водонаеву, которая пришла под руку с эффектной брюнеткой. Ею оказалась дизайнер Ольга Якубович. Появление звезды "Дома-2" с девушкой всполошило народ, ведь совсем недавно она заявила, что не против попробовать с женщиной.

По словам Алены Водонаевой, у нее никогда не было однополых отношений, однако звезда готова к подобному формату, если встретит своего человека. Как отметила блогер, в сексуальном плане ее привлекают девушки, напоминающие парней.

Певица Виктория Дайнеко.

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) и его супруга Лана.

Актриса Марина Васильева.

Диджей Грув (Евгений Рудин).

Актриса Ирина Рудоминская.